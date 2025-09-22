Incredible act of audacity in Lucknow: Daughter molested, beaten with rods after police complaint, car vandalized लखनऊ में बेटी से छेड़खानी, थाने में शिकायत पर परिवार को रॉड-डंडे से पीटा, कार भी तोड़ी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIncredible act of audacity in Lucknow: Daughter molested, beaten with rods after police complaint, car vandalized

लखनऊ में बेटी से छेड़खानी, थाने में शिकायत पर परिवार को रॉड-डंडे से पीटा, कार भी तोड़ी

यूपी की राजधानी लखनऊ में गजब दुस्साहस देखने को मिला है। यहां पहले एक परिवार के बेटी से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर मारपीट की गई। परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो लौटते समय एक बार फिर हमला कर दिया गया। रॉड-डंडे से पीटा गया। उनकी कार भी तोड़ दी गई।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:54 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ में बेटी से छेड़खानी, थाने में शिकायत पर परिवार को रॉड-डंडे से पीटा, कार भी तोड़ी

राजधानी लखनऊ में गजब दुस्साहस देखने को मिला है। बेटी से छेड़खानी और मां से लूटपाट के विरोध पर दबंगों ने पारा के सूर्यनगर में व्यवसायी अमित के घर धावा बोल दिया। रॉड, साबड़ और बेल्चा से लैस 15-16 दबंगों ने आधे घंटे तक उपद्रव किया। पथराव और तोड़फोड़ की। व्यवसायी पारा थाने में शिकायत कर परिवार संग लौट रहा था तो रास्ते में रोककर दबंगों ने दोबारा हमला बोल दिया। रॉड से कार तोड़ डाली। व्यवसायी और परिवारीजन भागे तो दौड़ा-दौड़ाकर राड से पीटकर अधमरा कर दिया। हमले में व्यवसायी उनके घर की महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। व्यवसायी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने जानलेवा हमले, बलबा सेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सूर्यनगर निवासी अमित और उनके भाई दीपक बिल्डिंग मैटेरियल व्यवसायी हैं। दीपक के मुताबिक शनिवार शाम पांच बजे मर्दनखेड़ा में रहने वाले पद्ममन यादव और बब्बन सिंह पड़ोस में रहने वाली महिला के रुपये छीन लिए। विरोध पर उसे पीटा, बचाव में दौड़ी उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। शोर सुनकर भाई अमित बचाव में दौड़ा। उसने विरोध किया तो पद्ममन और बब्बन चले गए। कुछ देर बाद 10-15 लोगों के साथ रॉड, साबड़ लेकर लौटे घर पर पथराव कर दिया। पथराव में घर की दो महिलाओं के सिर फूट गए। पड़ोस के लोग दौड़े तो हमलावर भाग निकले।

ये भी पढ़ें:यूपी में पुलिस FIR, मेमो, वारंट कहीं नहीं लिखी जाएगी जाति, योगी सरकार का फैसला

दीपक ने बताया कि वह भाई और घर की महिलाओं को कार से लेकर थाने पहुंचा। हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी। वहां से मेडिकल के लिए भेजा गया। देर रात कार से मेडिकल कराकर लौट रहे थे। इस बीच 15-16 दबंगों ने सूर्यनगर फाटक के पास रोक लिया। जबतक कुछ समझते हमलावरों ने रॉड, बेल्चा और साबड़ से ताबड़तोड़ प्रहार कर कार तोड़ दी। बचाव में कार से निकलकर परिवारीजन भागे तो हमलावरों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

इसके बाद धमकाते हुए भाग निकले। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। घायलों को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे। ट्रामा में अमित की हालत में सुधार न होते देख परिवारीजन उन्हें अपोलो लेकर पहुंचे। वहां आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। अमित की हालत नाजुक बताई जा रही है। वह वेंटिलेटर पर हैं। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कुलदीप यादव उसके भाई बब्बन, शिवा ठाकुर, वीर यादव, उदय राज, अंशुल भारती, हिमांशु यादव, उदय यादव उर्फ राहुल, कातिया यादव, पद्ममन यादव, नागेंद्र यादव उर्फ गब्बर, अंकित सिंह, शुभम सिंह, मोहित जोशी, आदित्य तिवारी और विवेक पाल के खिलाफ जानलेवा हमले, बलबा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीम दबिश दे रही है।

हमलावर बोले, मार डालो छोड़ना नहीं

दीपक ने बताया रॉड से हमले के कारण भाई का सिर फट गया। वह खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा था। कुलदीप यादव, शिवा ठाकुर, पद्ममन व अन्य सभी उस पर बेल्चा, डंडे और रॉड से ताबड़तोड़ प्रहार करने में लगे थे। वह चीख-चीख कह कह रहे थे कि मार डालो छोड़ना नहीं।

छेड़छाड़ का भी दर्ज हुआ मुकदमा

व्यवसायी पर हमले के मामले में आरोपियों पर दूसरा मुकदमा महिला की बेटी से छेड़छाड़ का दर्ज हुआ है। छेड़छाड़ का मुकदमा युवती और उसकी मां के आरोप पर दर्ज हुआ है। हमलावरों ने बेटी से छेड़छाड़ की थी।

24 घंटे बाद भी नहीं आया होश

दीपक के मुताबिक उसके भाई के सिर और चेहरा हमले में बुरी तरह से फट गया है। भाई कोमा में है। 24 घंटे बाद भी उसे होश नहीं आया है। भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। दीपक के मुताबिक उसके पिता वीरेंद्र सिंह स्कूटर इंडिया से रिटायर्ड हैं। वह दोनों भाई ट्रेडर्स का काम करते है। घर के लोग दहशत में हैं। दीपक ने बताया कि आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। इस कारण परिवार के लोग डरे हुए हैं। दीपक ने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

Lucknow lucknow crime news Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |