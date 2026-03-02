होली पर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ी, ऐसी पोस्ट डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई

होली पर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ी है। भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट कर किसी ने अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। पुलिस तत्काल उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई करेगी।

होली के त्योहार को लेकर और ईरान में खामेनेई के मारे जाने के बाद पुलिस की निगरानी सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट कर किसी ने अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। पुलिस तत्काल उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई करेगी। इसको लोकर कमिश्नरेट में सोशल मीडिया पर निगारनी के लिए 24 घंटे के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश कुमार दीक्षित के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस कमिश्नर, दोनों जेसीपी, डीसीपी क्राइम और पांच जोनों में कुल 11 टीमें बनी हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम सेल हजरतगंज और साइबर थाने को भी लगाया लगाया गया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद जगह-जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन शांति तरीके से हो रहे हैं। इसको लेकर अहतियात बरते गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। निगरानी के लिए बनी टीमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, वाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर निगरानी करेंगी। अगर किसी ग्रुप में किसी ने कोई आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ पोस्ट की है तो ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की वह इसकी जानकारी पुलिस को दे। अन्यथा अगर पुलिस की पड़ताल में कोई अपत्तिजनक पोस्ट मिली तो ग्रुप एडमिन और पोस्ट करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

इन जोनों की बनी टीमें : लखनऊ पुलिस कमिश्नर कार्यालय

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कार्यालय

संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध कार्यालय

पुलिस उपायुक्त अपराध कार्यालय

साइबर क्राइम सेल हजरतगंज

साइबर थाना गोमतीनगर

मध्य जोन

पश्चिमी जोन

उत्तरी जोन

दक्षिणी जोन

पूर्वी जोन

सड़क हादसे पर कंट्रोल रूम मिलाएं फोन होली के दौरान सड़क हादसों की सूचना ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी दे सकते हैं। इसके लिए लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक ने कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 जारी करते हुए कहा कि सड़क पर होली खेलते समय एंबुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन को रास्ता देना होगा।