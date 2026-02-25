Hindustan Hindi News
यूपी में BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स का छापा, टीम में 50 से ज्यादा अधिकारी

Feb 25, 2026 12:58 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
इनकम टैक्स की टीम में 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। बुधवार को लखनऊ और बलिया समेत उत्तर प्रदेश में उमाशंकर सिंह के अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उमाशंकर सिंह का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है। लखनऊ के गोमतीनगर में उनका आवास और दफ्तर है।

उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम में 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। बुधवार को लखनऊ और बलिया समेत प्रदेश में उमाशंकर सिंह के अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उमाशंकर सिंह का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है। लखनऊ के गोमतीनगर में उनका आवास और दफ्तर है। मिली जानकारी के अनुसाार इनकम टैक्स की टीम उमाशंकर सिंह के घर-दफ्तर से कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है।

छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ भारी फोर्स भी मौके पर मौजूद है। उमाशंकर सिंह यूपी के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। वह इस चुनाव में बसपा के टिकट पर कामयाब होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र विधायक रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमाशंकर सिंह गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित हैं। दो बार उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। पिछले कुछ समय से वह लखनऊ के गोमतीनगर स्थित अपने आवास में एकांत में रहकर इलाज करा रहे हैं। बसपा विधायक के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनके स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है।

छापेमारी से मचा हड़कंप

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर-दफ्तर पर अचानक इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सात बजे के करीब इनकम टैक्स की टीम तीन गाड़ियों में उमाशंकर सिंह के घर पहुंची। टीम ने आते ही दस्तावेजों और रिकॉर्डस की जांच शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान किसी के भी आने-जाने पर रोक लगा दी गई।

पार्टी में अहम भूमिका

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की उनकी पार्टी में अहम भूमिका रही है। उकी तबीयत खराब होने पर बसपा सु्प्रीमो मायावती ने भी घर पर जाकर उनका हाल-चाल लिया था। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के यहां यह छापा तब पड़ा है जब उनकी पार्टी की सु्प्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। बता दें कि पिछले साल मार्च में भी विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में जांच शुरू की थी। इनकम टैक्स की इस ताजा कार्रवाई का उस जांच से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। आयकर विभाग, विधायक या बसपा की ओर से अभी तक इस कार्रवाई के बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

