दो करोड़ की इनकम टैक्स नोटिस, 24 लाख की डिमांड, पुलिस ने फेल किया गजब खेल

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसने फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर ठगी की साजिश रची थी। कानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर ग्रामीण को दो करोड़ के नोटिस का डर दिखाया, लेकिन पुलिस के बिछाए जाल में वह खुद फंस गया।

यूपी के संभल में नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर अवैध वसूली कर रहा था। पकड़ा गया आरोपी अमरोहा के उझारी में बीए-एलएलबी का छात्र है। उसने एक ग्रामीण को दो करोड़ रुपये के 'काले धन' का फर्जी नोटिस थमाकर कार्रवाई रोकने के एवज में 24 लाख रुपये की डिमांड की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सोमवार को इस गजब खेल का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अख्तियारपुर तगा गांव के निवासी शीशपाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक उनके घर आया और खुद को आयकर विभाग का बड़ा अधिकारी बताया। उसने शीशपाल को एक आधिकारिक दिखने वाला नोटिस दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास 2 करोड़ रुपये की अवैध आय है। आरोपी मोहित उर्फ प्रिंस ने पीड़ित पर दबाव बनाया कि यदि वह इस नोटिस से बचना चाहता है, तो उसे 12 प्रतिशत पेनल्टी यानी 24 लाख रुपये देने होंगे।

15 दिन तक चला वसूली का ड्रामा शातिर आरोपी पिछले 15 दिनों से लगातार फोन कॉल के जरिए पीड़ित को डरा रहा था। शक होने पर शीशपाल ने उसे बहजोई स्थित कार्यालय में मिलने को कहा, लेकिन आरोपी हर बार बहाना बनाकर टाल देता था। जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया, तो पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने एक रणनीति बनाई और शीशपाल के जरिए आरोपी को पैसे लेने के लिए बुलाया, जहाँ पहले से ही तैनात टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

कचहरी के नाम पर घर से निकलता था 'नकली अफसर' आरोपी मोहित उर्फ प्रिंस मूल रूप से ठिलूपुरा का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पिता पुरुषोत्तम ने बताया कि उनका बेटा घर से रोज यह कहकर निकलता था कि वह कचहरी जा रहा है। घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि कानून की पढ़ाई करने वाला उनका बेटा खुद कानून तोड़कर जालसाजी के खेल में लगा है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की माँ का रो-रोकर बुरा हाल था।