यूपी में परफ्यूम कारोबारी के कई ठिकानों से 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी, 62 घंटे चला आयकर का सर्वे

कानपुर के बड़े फ्रेगरेंस कारोबारी के आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। 62 घंटे तक तक चले इस सर्वे में अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां और हेराफेरी का खुलासा किया है।

UP News: कानपुर के बड़े फ्रेगरेंस कारोबारी के आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। 62 घंटे तक तक चले इस सर्वे में अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां और हेराफेरी का खुलासा किया है। कारोबारी के यहां 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ में आई है। पान मसाला कारोबारियों से 80 फीसदी व्यापार कैश में किया गया। सालों से चल रहे इस खेल में करोड़ों की आमदनी रियल इस्टेट में खपाई गई। कारोबारी की अरबों की संपत्ति भी आधा दर्जन शहरों में मिली है। आयकर अधिकारियों ने कारोबारी से पांच करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर कागजात भी साथ ले गए। बताया गया कि इनकी जांच के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

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परफ्यूम कारोबारी के एक्सप्रेस रोड स्थित प्रमुख कार्यालय, केनाल रोड, हरबंश मोहाल में पुराने मकान में बने गोदाम के अलावा स्वरूप नगर समेत छह जगह आयकर विभाग ने गुरुवार दोपहर सर्वे किया था। सर्वे में 40 से अधिक आयकर अधिकारियों को लगाया गया। अधिक मुनाफा होने के बावजूद कम टैक्स देने के अलावा खरीद-फरोख्त में भी व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों के साक्ष्य हाथ लगे हैं। कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में टैक्स चोरी का खेल सामने आया। पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने कारोबारी के अलावा कर्मचारियों के बयान दर्ज किए।

नोएडा, दिल्ली समेत कई जगह अरबों का साम्राज्य परफ्यूम कारोबारी के ठिकानों से करोड़ों की हेराफेरी और व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा बड़े स्तर पर संपत्तियों का राज भी खुला है। आयकर सूत्रों के अनुसार, पान मसाला व तंबाकू कारोबारियों के साथ मिलकर आयकर चोरी को अंजाम दिया गया। इसके लिए 80 फीसदी कारोबार कैश में किया गया। इस रकम से कुछ सालों में दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में जमीन, फ्लैट समेत कई संपत्तियां खरीदी गईं। वहीं कच्चे माल के स्टॉक में भी अंतर मिला। आयकर अधिकारियों ने कई कागजातों को अपने कब्जे में लिया है।