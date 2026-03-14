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यूपी में परफ्यूम कारोबारी के कई ठिकानों से 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी, 62 घंटे चला आयकर का सर्वे

Mar 14, 2026 11:09 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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कानपुर के बड़े फ्रेगरेंस कारोबारी के आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। 62 घंटे तक तक चले इस सर्वे में अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां और हेराफेरी का खुलासा किया है।

यूपी में परफ्यूम कारोबारी के कई ठिकानों से 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी, 62 घंटे चला आयकर का सर्वे

UP News: कानपुर के बड़े फ्रेगरेंस कारोबारी के आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। 62 घंटे तक तक चले इस सर्वे में अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां और हेराफेरी का खुलासा किया है। कारोबारी के यहां 15 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ में आई है। पान मसाला कारोबारियों से 80 फीसदी व्यापार कैश में किया गया। सालों से चल रहे इस खेल में करोड़ों की आमदनी रियल इस्टेट में खपाई गई। कारोबारी की अरबों की संपत्ति भी आधा दर्जन शहरों में मिली है। आयकर अधिकारियों ने कारोबारी से पांच करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर कागजात भी साथ ले गए। बताया गया कि इनकी जांच के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

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परफ्यूम कारोबारी के एक्सप्रेस रोड स्थित प्रमुख कार्यालय, केनाल रोड, हरबंश मोहाल में पुराने मकान में बने गोदाम के अलावा स्वरूप नगर समेत छह जगह आयकर विभाग ने गुरुवार दोपहर सर्वे किया था। सर्वे में 40 से अधिक आयकर अधिकारियों को लगाया गया। अधिक मुनाफा होने के बावजूद कम टैक्स देने के अलावा खरीद-फरोख्त में भी व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों के साक्ष्य हाथ लगे हैं। कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में टैक्स चोरी का खेल सामने आया। पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने कारोबारी के अलावा कर्मचारियों के बयान दर्ज किए।

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नोएडा, दिल्ली समेत कई जगह अरबों का साम्राज्य

परफ्यूम कारोबारी के ठिकानों से करोड़ों की हेराफेरी और व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा बड़े स्तर पर संपत्तियों का राज भी खुला है। आयकर सूत्रों के अनुसार, पान मसाला व तंबाकू कारोबारियों के साथ मिलकर आयकर चोरी को अंजाम दिया गया। इसके लिए 80 फीसदी कारोबार कैश में किया गया। इस रकम से कुछ सालों में दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में जमीन, फ्लैट समेत कई संपत्तियां खरीदी गईं। वहीं कच्चे माल के स्टॉक में भी अंतर मिला। आयकर अधिकारियों ने कई कागजातों को अपने कब्जे में लिया है।

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करोड़ों का कच्चा माल मिला तो नहीं दे सके जवाब

कारोबारी के ठिकाने से सर्वे के दौरान एक खुफिया कमरा भी मिला है। कमरे में 20 करोड़ का कच्चा माल बिना लिखापढ़ी के मिला। इसके बारे में आयकर अधिकारियों ने कारोबारी व इनकी फर्म के वरिष्ठों से सवाल-जवाब किया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। बताया गया कि सालों से टैक्स चोरी का खेल किया जा रहा था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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