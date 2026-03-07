यूपी में आयकर विभाग का कारनामा, मजदूर के बाद अब ऑटो चालक को भेजा 38.50 करोड़ का नोटिस

हरदोई जिले से एक बार फिर अजब-गजब मामला सामने आया है। दो महीने पहले मजदूर को नोटिस भेजने के बाद अब अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंजहाखेड़ा मजरा कुकुरा में आयकर विभाग ने एक ऑटो चालक को 38.50 करोड़ रुपये के लेन देन और उसका आयकर रिटर्न न भरने का नोटिस जारी कर दिया।

यूपी के हरदोई जिले से एक बार फिर अजब-गजब मामला सामने आया है। दो महीने पहले मजदूर को नोटिस भेजने के बाद अब अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंजहाखेड़ा मजरा कुकुरा में आयकर विभाग ने एक ऑटो चालक को 38.50 करोड़ रुपये के लेन देन और उसका आयकर रिटर्न न भरने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस देख ऑटो चालक के होश उड़ गए। अब वह ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर है।

अतरौली थाना क्षेत्र के गांव गंजहाखेड़ा निवासी 52 वर्षीय रामपाल ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के टेलर रजनीश को डाकिया मेरे नाम की एक चिट्ठी दे गया था। टेलर ने यह चिट्ठी मुझे दी। इसे जब खोल कर देखा तो यह आयकर विभाग का नोटिस था। इसमें 38.50 करोड़ रुपये के लेन-देन और उसका इनकम टैक्स रिटर्न न भरने का जिक्र था। नोटिस से परेशान रामपाल ने हाईकोर्ट के एक वकील से संपर्क साधा और मामले की जानकारी दी। वकील ने पैन कार्ड से डिटेल निकलवाई तो पता चला कि सत्र 2023-24 में 7.50 करोड़ और सत्र 2024-25 में 31 करोड़ का लेनदेन हुआ है। रामपाल ने बताया कि तीन साल पहले दिल्ली में उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। मोबाइल में पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो थीं। लगता है इसी का गलत उपयोग किया गया है। रामपाल के अनुसार वह दिल्ली में साल से ऑटो रिक्शा चला रहा है। उसके पास एक बीघा खेती है। इतने रुपये तो उसने कभी देखे भी नहीं हैं, जितने का नोटिस भेज दिया गया है।

दो महीने पहले आयकर विभाग ने मजदूर को भेजा था नोटिस यूपी में मजदूरों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने का कोई पहला मामला नहीं है। बीते जनवरी महीने में माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रूदामऊ निवासी गोविन्द कुमार को आयकर विभाग की ओर से 7 करोड़ 15 लाख 92 हजार 786 रुपये का नोटिस भेजा गया था। गोविन्द कुमार ने बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है और इतनी बड़ी रकम की नोटिस आने का उसे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिता रामचन्द्र कश्यप और मां कमला देवी ने बताया कि बड़ा बेटा पंकज कस्बे के चौराहे पर ठेली लगाता है, जबकि छोटा बेटा गोविन्द मजदूरी करता है। कई दिनों से परिवार के सदस्यों ने ठीक से भोजन तक नहीं किया है। यह नोटिस आठ जनवरी को जारी किया गया था।