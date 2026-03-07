Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में आयकर विभाग का कारनामा, मजदूर के बाद अब ऑटो चालक को भेजा 38.50 करोड़ का नोटिस

Mar 07, 2026 09:03 pm ISTDinesh Rathour अतरौली (हरदोई)
share Share
Follow Us on

हरदोई जिले से एक बार फिर अजब-गजब मामला सामने आया है। दो महीने पहले मजदूर को नोटिस भेजने के बाद अब अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंजहाखेड़ा मजरा कुकुरा में आयकर विभाग ने एक ऑटो चालक को 38.50 करोड़ रुपये के लेन देन और उसका आयकर रिटर्न न भरने का नोटिस जारी कर दिया।

यूपी में आयकर विभाग का कारनामा, मजदूर के बाद अब ऑटो चालक को भेजा 38.50 करोड़ का नोटिस

यूपी के हरदोई जिले से एक बार फिर अजब-गजब मामला सामने आया है। दो महीने पहले मजदूर को नोटिस भेजने के बाद अब अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंजहाखेड़ा मजरा कुकुरा में आयकर विभाग ने एक ऑटो चालक को 38.50 करोड़ रुपये के लेन देन और उसका आयकर रिटर्न न भरने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस देख ऑटो चालक के होश उड़ गए। अब वह ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर है।

अतरौली थाना क्षेत्र के गांव गंजहाखेड़ा निवासी 52 वर्षीय रामपाल ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के टेलर रजनीश को डाकिया मेरे नाम की एक चिट्ठी दे गया था। टेलर ने यह चिट्ठी मुझे दी। इसे जब खोल कर देखा तो यह आयकर विभाग का नोटिस था। इसमें 38.50 करोड़ रुपये के लेन-देन और उसका इनकम टैक्स रिटर्न न भरने का जिक्र था। नोटिस से परेशान रामपाल ने हाईकोर्ट के एक वकील से संपर्क साधा और मामले की जानकारी दी। वकील ने पैन कार्ड से डिटेल निकलवाई तो पता चला कि सत्र 2023-24 में 7.50 करोड़ और सत्र 2024-25 में 31 करोड़ का लेनदेन हुआ है। रामपाल ने बताया कि तीन साल पहले दिल्ली में उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। मोबाइल में पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो थीं। लगता है इसी का गलत उपयोग किया गया है। रामपाल के अनुसार वह दिल्ली में साल से ऑटो रिक्शा चला रहा है। उसके पास एक बीघा खेती है। इतने रुपये तो उसने कभी देखे भी नहीं हैं, जितने का नोटिस भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में अजब-गजब: आयकर विभाग ने मजदूर को भेज दिया सात करोड़ का नोटिस

दो महीने पहले आयकर विभाग ने मजदूर को भेजा था नोटिस

यूपी में मजदूरों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने का कोई पहला मामला नहीं है। बीते जनवरी महीने में माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रूदामऊ निवासी गोविन्द कुमार को आयकर विभाग की ओर से 7 करोड़ 15 लाख 92 हजार 786 रुपये का नोटिस भेजा गया था। गोविन्द कुमार ने बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है और इतनी बड़ी रकम की नोटिस आने का उसे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिता रामचन्द्र कश्यप और मां कमला देवी ने बताया कि बड़ा बेटा पंकज कस्बे के चौराहे पर ठेली लगाता है, जबकि छोटा बेटा गोविन्द मजदूरी करता है। कई दिनों से परिवार के सदस्यों ने ठीक से भोजन तक नहीं किया है। यह नोटिस आठ जनवरी को जारी किया गया था।

ये भी पढ़ें:आयकर सर्वे में फर्जीवाड़ा खुला, कानपुर रजिस्ट्री दफ्तर में 3500 कोड़ की हेरफेरी

छह साल पुराना कानपुर कनेक्शन

पीड़ित गोविन्द ने बताया था कि करीब छह वर्ष पहले शादी के बाद वह कानपुर में एक गुटखा कंपनी में चार महीने तक काम करने गया था। वहीं उसके भांजे अजय कुमार ने कुछ लोगों से काम दिलाने के नाम पर संपर्क कराया। एक महिला ने गरीबी रेखा के नीचे बैंक खाते के जरिए सरकारी लाभ दिलाने का लालच दिया। महिला के कहने पर दो लोगों ने सीतापुर जनपद के विसवां स्थित एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया, जहां दो से तीन हजार रुपये नकद भी दिए गए। बाद में कोई लाभ नहीं मिला और गोविन्द गांव लौटकर खेती-बाड़ी व मजदूरी करने लगा। उसे आशंका है कि उसी खाते से जुड़ा मामला अब सामने आया है। गोविन्द ने बताया कि खाता खुलवाने वाले लोग पासबुक और बैंक से जुड़े सभी कागजात अपने साथ ले गए थे।

ये भी पढ़ें:UP में MLA उमाशंकर के ठिकानों के बाद अब खदानों तक पहुंची IT, ड्रोन की मदद ली
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Hardoi News Income Tax Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |