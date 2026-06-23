आजम खान पर और कसा आयकर का शिकंजा, ट्रस्ट के खातों, प्रॉपर्टी के पाई-पाई का हो रहा हिसाब

आजम खान पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के खातों और संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब निकाला जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट की टैक्स रिटर्न में घोषित की गई आय और उनके बैंक खातों में वास्तव में जमा की गई रकम के बीच अंतर है।

UP News : आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। विभाग अब ट्रस्ट के खातों और संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब निकाल रहा है। जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट की टैक्स रिटर्न में घोषित की गई आय और उनके बैंक खातों में वास्तव में जमा की गई रकम के बीच 59.25 करोड़ रुपए का अंतर है। आजम खां को भेजे गए नोटिस में कई और गंभीर मामले हैं। साथ ही, नियमों को ताक पर रखकर कौड़ियों के भाव सरकारी जमीन ट्रस्ट को लीज पर देने से सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा है। आयकर विभाग अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर 132 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय हेरफेर का अंतिम असेसमेंट (मूल्यांकन) तैयार कर रहा है।

आयकर विभाग बैंक खातों के अंतर (59.25 करोड़ रुपए), सरकारी खजाने को हुई हानि (20.44 करोड़ रुपए), भवन निवेश (46 करोड़ रुपए) और डायवर्टेड टेंडर फंड ( 6.14 करोड़ रुपए) को मिलाकर कुल 132 करोड़ रुपए से अधिक के इस वित्तीय चक्रव्यूह की अंतिम जांच कर रहा है। इसके आधार पर भारी टैक्स और पेनाल्टी थोपी जाएगी। आयकर विभाग के नोटिस के पैरा के मुताबिक, असेसमेंट वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच ट्रस्ट की किताबों में दिखाई गई कमाई और बैंक में आए पैसों में जमीन-आसमान का अंतर है। वर्ष 2020-21 में घोषित आय 12.83 करोड़ रुपए थी और बैंक में जमा हुए 27.39 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में घोषित आय 8.31 करोड़ रुपए थी और बैंक में जमा हुए 25.04 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में घोषित आय 8.68 करोड़ रुपए थी और बैंक में जमा हुए 19.09 करोड़ रुपये। इसी तरह वर्ष 2023-24 में घोषित आय 8.71 करोड़ रुपए थी और बैंक में 26.25 करोड़ रुपए जमा हुए। चार सालों के इस आंकड़े को देखें तो लगभग 59.25 करोड़ रुपए की ऐसी रकम बैंकों में आई, जिसका जरिया और टैक्स असेसमेंट साफ नहीं है।

दो मामलों में आजम को मिली राहत के खिलाफ अपील सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से दोषमुक्त किए जाने के फैसलों को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट की पत्रावली तलब की हैं। अब इन अपीलों पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि पूर्व में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य ठाकुर अमर सिंह ने आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर सिंह की बेटी को तेजाब से गलाने की बात कही है।

टेंडर में धांधली और 132 करोड़ रुपए पर अंतिम चोट आयकर विभाग की रडार पर ‘अशरा योजना’ भी है। इसके तहत 6.14 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें सरकारी फंड को अवैध रूप से ट्रस्ट के खातों में डायवर्ट (हस्तांतरित) करने का संगीन आरोप है। इसके अलावा, ट्रस्ट की बैलेंस शीट में दर्ज इमारतों और कंस्ट्रक्शन की कीमत भी करीब 46 रुपए करोड़ दर्शाई गई है।