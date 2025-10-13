हापुड़ में मीट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी रेड, देर रात तक चली जांच पड़ताल

हापुड़ में सोमवार सुबह ही मीट कारोबारी और एक टैक्स अधिवक्ता के आवास और प्रतिष्ठान समेत चार स्थानों पर आयकर विभाग की विशेष टीम ने छापेमारी की। एक टीम बुलंदशहर में मीट कारोबारी की बंद फैक्ट्री में भी पहुंची। देर रात तक दस्तावेजों और अन्य कागजों की जांच पड़ताल में जुटी रही।

सोमवार सुबह अचानक शहर के बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह के पास मीट कारोबारी हाजी यासीन और आवास विकास कालोनी में असलम के आवास और श्रीनगर में हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव व कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और कृष्णा नगर में उनके भाई गौरव के आवास पर गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो मोहल्लों में हड़कंप मच गया। एकाएक पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे 50 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां मिले लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। प्रतिष्ठानों और आवास के गेट पर ताला लगवा दिया।

थोड़ी ही देर में छापे की सूचना शहर में फैली तो व्यापारियों में अफरातफरी मच गई। सुबह से शुरू हुई आयकर विभाग की जांच-पड़ताल देर रात तक जारी थी। टीम के अधिकारियों ने व्यापारियों के कारोबार से संबंधित दस्तावेज खंगाले। सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारियों ने जांच के लिए कई दस्तावेज जब्त किए हैं। टीम में शामिल अधिकारियों ने छापा व कार्रवाई के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया।

बुलंदशहर के खुर्जा भी पहुंची टीम आयकर विभाग की एक टीम बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र के मूंड़ाखेड़ा मार्ग स्थित मीट फैक्ट्री एग्रियोटेक फूड्स पर भी पहुंची। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे दो गाड़ियों से पहुंचे अफसरों ने यहां जांच पड़ताल की। यह फैक्ट्री हापुड़ निवासी हाजी यासीन की है जो काफी समय से बंद पड़ी है। अफसरों ने मीट फैक्ट्री के अंदर जांच पड़ताल की। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन कई साल से बंद है। कभी-कभी फैक्ट्री प्रबंधन समिति के लोग आते हैं। देर शाम तक टीम यहां जांच पड़ताल में जुटी थी। एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि उनके पास छापेमारी की कोई सूचना नहीं है।

कार्रवाई से टैक्स अधिवक्ताओं में नाराजगी आयकर विभाग की कार्रवाई से शहर के कर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी है। टैक्स अधिवक्ताओं को सोमवार सुबह जैसे ही आयकर विभाग की इस छापेमारी का पता चला तो वह एकत्रित होकर श्रीनगर स्थित टैक्स अधिवक्ता के आवास के बाहर एकत्रित हो गए। टैक्स अधिवक्ताओं ने आयकर विभाग की टीम से वार्ता की। आयकर विभाग की टीम ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। जिसके बाद टैक्स अधिवक्ता वापस लौट गए।