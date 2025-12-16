Hindustan Hindi News
पूर्वांचल के बड़े कारोबारी पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, 3 जिलों में सुबह-सुबह छापा

पूर्वांचल के बड़े कारोबारी पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, 3 जिलों में सुबह-सुबह छापा

संक्षेप:

कारोबारी और उनसे जुड़े सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की कई टीमों ने सुबह-सुबह छापा मारा। गोरखपुर के अलावा देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी के ठिकानों पर टीमें पहुंचीं। टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची। गोरखपुर में एक ऑटोमोबाइल के शो रूम पर टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं।

Dec 16, 2025 04:21 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
पूर्वांचल के एक बड़े कारोबारी पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कारोबारी और उनसे जुड़े सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की कई टीमों ने मंगलवार की सुबह एक साथ छापा मारा है। गोरखपुर के अलावा देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी के ठिकानों पर टीमें पहुंची हैं। टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची हैं। गोरखपुर में मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल के शो रूम पर वाराणसी जिले के नंबर की गाड़ियों से टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं।

इसके साथ ही कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास पर भी टीमें पहुंची हैं। वहीं गोरखपुर के गोलघर स्थित एक शापिंग कॉम्पलेक्स के बाहर भी टीमें पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारी के चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्यालय यहां हैं। इसके साथ ही बदगदवा क्षेत्र के एक फैक्ट्री में भी टीम के पहुंचने की चर्चा है।

शराब फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा

वहीं, देवरिया जिले के उसरा बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर मंगलवार की सुबह इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा डाला। सीतापुर की एक कंपनी पीएसी के साथ टीम ने फॉरएवर डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड में प्रवेश किया। सुबह-सुबह छापा पड़ने से वहां हडकंप मच गया। विभाग के अधिकारी अभी अंदर बैठे हुए हैं और कंपनी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। छापा डालने आए अधिकारी अभी किसी से मिलने और जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया उसरा बाजार में शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री संचालित होती है। इस फैक्ट्री में करीब 120 कर्मचारी कार्यरत हैं। मंगलवार की सुबह करीब छह बजे इनकम टैक्स की टीम ने एक कंपनी पीएसी के साथ छापा डाला। कंपनी के गेट पर कुछ पीएसी बल तैनात कर दिया गया। बाकी सुरक्षा बलों के साथ अधिकारी अंदर प्रवेश कर गए। टीम ने कंपनी के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। सूचना है कि पूरे प्रदेश में इस कंपनी की सभी यूनिटों पर एक साथ छापा डाले गए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
