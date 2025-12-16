पूर्वांचल के बड़े कारोबारी पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, 3 जिलों में सुबह-सुबह छापा

संक्षेप: कारोबारी और उनसे जुड़े सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की कई टीमों ने सुबह-सुबह छापा मारा। गोरखपुर के अलावा देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी के ठिकानों पर टीमें पहुंचीं। टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची। गोरखपुर में एक ऑटोमोबाइल के शो रूम पर टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं।

पूर्वांचल के एक बड़े कारोबारी पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कारोबारी और उनसे जुड़े सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की कई टीमों ने मंगलवार की सुबह एक साथ छापा मारा है। गोरखपुर के अलावा देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी के ठिकानों पर टीमें पहुंची हैं। टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची हैं। गोरखपुर में मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल के शो रूम पर वाराणसी जिले के नंबर की गाड़ियों से टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं।

इसके साथ ही कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास पर भी टीमें पहुंची हैं। वहीं गोरखपुर के गोलघर स्थित एक शापिंग कॉम्पलेक्स के बाहर भी टीमें पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारी के चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्यालय यहां हैं। इसके साथ ही बदगदवा क्षेत्र के एक फैक्ट्री में भी टीम के पहुंचने की चर्चा है।

शराब फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा वहीं, देवरिया जिले के उसरा बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर मंगलवार की सुबह इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा डाला। सीतापुर की एक कंपनी पीएसी के साथ टीम ने फॉरएवर डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड में प्रवेश किया। सुबह-सुबह छापा पड़ने से वहां हडकंप मच गया। विभाग के अधिकारी अभी अंदर बैठे हुए हैं और कंपनी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। छापा डालने आए अधिकारी अभी किसी से मिलने और जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।