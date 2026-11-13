आयकर की कार्रवाई से मथुरा-वृंदावन में खलबली, शंकर सेठ के तीनों होटलों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी
आयकर विभाग की टीम ने मथुरा और वृंदावन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर की कार्रवाई से व्यापारियों में खलबली मच गई। आयकर ये कार्रवाई कई घंटे तक चली।
Mathura News: मथुरा-वृंदावन में शुक्रवार को आयकर विभाग के 48 गाड़ियों के काफिले ने दस्तक देकर पूरे व्यापारिक और होटल जगत में हड़कंप मचा दिया। गाजियाबाद से पहुंची विभाग की अलग अलग टीमों ने सुबह करीब पांच बजे एक साथ कई बड़े ठिकानों पर धावा बोला। टीम ने वृंदावन स्थित रेडिसन होटल और धोलीप्याऊ पर स्थित चर्चित कारोबारी शंकर सेठ के तीनों गुरुकृपा होटल पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से शहर के कारोबारी में खलबली मची रही।
आयकर विभाग कि कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया था। तड़के करीब 5 बजे चार दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ गाजियाबाद से अधिकारियों की टीम में मथुरा पहुंची। इसके बाद अलग अलग टीमों में बटकर अधिकारियों ने वृंदावन के रेडिसन होटल और मथुरा के धौली प्याऊ स्थित शंकर सेठ के तीनों गुरु कृपा होटलों समेत कई अन्य ठिकानों पर एक साथ सर्वे शुरू कर दिया। टीमों ने प्रतष्ठिान के अंदर पहुंचते ही कारोबारी रिकॉर्ड, बही खातों, कंप्यूटर डाटा और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू कर दी।
फिर चर्चा में आया कारोबारी शंकर सेठ का विवाद
आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद एक बार फिर कारोबारी शंकर सेठ का पुराना और विवादित इतिहास चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। मथुरा वृंदावन के होटल और रियल एस्टेट कारोबार में बड़ा दखल रखने वाले शंकर सेठ का नाम पहले भी कई गंभीर विवादों से जुड़ता रहा है। सबसे ज्यादा सुर्खियां वृंदावन के चर्चित डालमिया बाग में हरे पेड़ों के अवैध कटान के मामले ने बटोरी थी। पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर रातों रात सैकड़ो पेड़ों को काटने के इस प्रकरण में न केवल प्रदेश स्तर पर हलचल मचाई थी, बल्कि प्रशासन और एनजीटी ने भी इस पर शख्त रुख अपनाया था। इस मामले में भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की गाज गिरी थी।
छापेमारी में आयकर को क्या मिला?
सूत्रों की माने तो आयकर विभाग कि कार्रवाई की आंच सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। चर्चा है कि डालमिया बाग पेड़ कटान प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य लोगों और प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमों ने दस्तक दी है। हालांकि इस सर्वे में विभाग को क्या हाथ लगा है और कार्रवाई के पीछे की असल वजह क्या है, इस पर अधिकारियों ने पूरी तरह चुप्पी साथ रखी है। आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद शहर के व्यापारिक गलियारों में दिनभर इस छापेमारी को लेकर तरह-तरह के कयास लगते रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।