दूल्हा-दुल्हन के कार से उतरते ही हो गया 'कांड', इस शख्स ने की 20 लाख हर्जाने की मांग

दूल्हा-दुल्हन के कार से उतरते ही हो गया ‘कांड’, इस शख्स ने की 20 लाख हर्जाने की मांग

Feb 10, 2026 10:06 pm IST
Ajay Singh
हिटी, मेरठ (जानी)
उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धौलड़ी में सोमवार रात कार से नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन के उतरते ही अचानक कार में भीषण आग लग गई। दूल्हा-दुल्हन बाल बाल बचे और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह पानी डालकर आग पर काबू पाया। गाड़ी मालिक ने आतिशबाजी के कारण आग लगने का आरोप लगाते हुए 20 लाख का हर्जाना मांगा। दूल्हे के पिता ने थाने में तहरीर दी है।

रसूलपुर धौलड़ी निवासी गुलाब के बेटे इनाम का रिश्ता गाजियाबाद निवासी अंजुम से हुआ था। सोमवार को निकाह की रस्म गाजियाबाद में पूरी हुई, जिसके बाद रात में दुल्हन को लेकर परिवार रसूलपुर धौलड़ी आ गया। देररात करीब 1.30 बजे कार में दूल्हा-दुल्हन को लेकर चालक इरफान रसूलपुर गांव पहुंचा। दूल्हा-दुल्हन को घर पर उतारते ही अचानक कार में शार्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई।

आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। चालक इरफान ने आतिशबाजी से आग लगने का आरोप लगाया। कार मालिक की ओर से पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी देते हुए 20 लाख रुपये की मांग की गई। वहीं, दूल्हे के पिता गुलाब ने बताया कि कार पर लाइटिंग कराई हुई थी। इस लाइटिंग की सप्लाई कार की बैटरी से की गई थी। तारों में शार्ट सर्किट से आग लगी और कार जल गई। जब समझौता नहीं हुआ तो गुलाब की ओर से जानी पुलिस चौकी पर तहरीर दी गई है।

गुलाब बोले, शुक्र रहा बेटा-बहू बच गए

गुलाब ने बताया कि कार पर लाइटिंग लगी थी, जिससे आग लगी। जैसे ही रात में बेटे-बहू को कार से उतारा इसके बाद कार आग की लपटों में घिर गई। आगे से किसी भी ऐसी कार में नहीं बैठेंगे, जिसमें इस तरह से लाइटिंग की गई हो। शुक्र मनाया कि बड़ा हादसा होने से बच गया और उनका बेटा-बहू सुरक्षित हैं। इस हादसे की पूरे इलाके में काफी चर्चा है। हर कोई इस बात पर राहत महसूस कर रहा है कि दुर्घटना में दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

