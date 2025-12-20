Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsincharge principal pointed a revolver at Block Education Officer who had come to inspect the school
अलीगढ़ में स्कूल निरीक्षण के दौरान बवाल, खंड शिक्षा अधिकारी पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने तानी रिवॉल्वर

संक्षेप:

अलीगढ़ के एक प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक अलाव जलाते हुए पाए गए। एबीएसए द्वारा सवाल करने पर वह भड़क उठे। एबीएसए से अभद्रता भी कर दी। यहां तक कि खंड शिक्षा अधिकारी पर रिवॉल्वर भी तान दी। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।

Dec 20, 2025 05:41 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ जिले के धनीपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय रहसुपुर में निरीक्षण पर गए खंड शिक्षा अधिकारी पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने रिवॉल्वर तान दी। निरीक्षण के दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक अलाव जलाते हुए पाए गए। एबीएसए द्वारा सवाल करने पर वह भड़क उठे। एबीएसए से अभद्रता भी कर दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी धनीपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय रहसुपुर का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज विद्यालय भवन दीवार के सहारे आग तापते हुए मिले। एबीएसए ने पूछा कि दीवार के पास आग जला रखा है, इससे विद्यालय की दीवार काली हो जाएगी। उन्होंने विद्यालय के जर्जर और रंगाई-पुताई संबंधित जानकारी मांगी। विद्यालय में 97 बच्चों के सापेक्ष चार बच्चे ही उपस्थित पाए गए। जबकि मिड-डे मील में प्रतिदिन 60 से 70 बच्चे प्रतिदिन अंकित किए जा रहे हैं। विद्यालय किट में खर्च को दिखाया गया है लेक्विन विद्यालय में कोई किट नहीं मिली। जिस पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज भड़क उठे। एबीएसए से अभद्रता की और रिवॉल्वर तान दी।

शिक्षक को पहले भी जारी हुआ था नोटिस

विद्यालय की अवस्था को लेकर इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज को पूर्व में भी नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन उनके द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। एबीएसए ने उनके निलंबन की संस्तुति की, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन पुर गंगीरी में संबद्ध किया गया है।

इस मामले में बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज द्वारा एबीएसए पर पर रिवाल्वर तानने, विद्यालयों कार्यों में लापरवाही, एमडीएम में अधिक संख्या दिखाना, शैक्षिक कार्यों में रुचि न लेने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
