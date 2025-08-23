in varanasi an elderly man angry at the dismissal of his case set himself on fire in tehsil premises died in bhu वाराणसी में मुकदमा खारिज होने से नाराज बुजुर्ग ने तहसील परिसर में खुद को लगाई आग, BHU में मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वशिष्ठ नारायण गौड़ द्वारा ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी खारिज हो गई थी। दोपहर के समय वह तहसील परिसर में पहुंचे। उन्होंने खुद के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल को खुद पर छिड़ककर आग लगा ली।

Ajay Singh संवाददाता, वाराणसीSat, 23 Aug 2025 11:27 AM
यूपी के वाराणसी के राजा तालाब तहसील परिसर में शुक्रवार को एक बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बुजुर्ग को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था जहां उनकी मौत हो गई है। प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो.नीरज अग्रवाल ने उनकी मौत की पुष्टि की।

खुद को आग के हवाले करने वाले बुजुर्ग का नाम वशिष्ठ नारायण गौड़ था। वह वाराणसी के राजातालाब तहसील क्षेत्र के जोगापुर के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार वशिष्ठ नारायण गौड़ ने ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के खिलाफ अर्जी दी थी जो खारिज हो गई थी। शुक्रवार की दोपहर वह तहसील परिसर में पहुंचे। उन्होंने खुद के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। लोग जब तक समझ पाते तब तक उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल को खुद पर छिड़ककर आग लगा ली।

तहसील परिसर में अचानक एक शख्स को आग की लपटों के बीच देखकर हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरातफरी की स्थिति हो गई। लोग किसी तरह वशिष्ठ नारायण गौड़ को बचाने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद वकीलों और कर्मचारियों ने किसी तरह आग बुझाई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण गौड़ तब तक बुरी तरह झुलस चुके थे। उन्हें आनन-फानन में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन इलाज के दौरान वशिष्ठ नारायण गौड़ की मौत हो गई।

क्या बोले अधिकारी

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि ग्राम समाज के पौधरोपण की जमीन पर झोपड़ी बनाई गई थी। इस मामले में कब्जा हटाने का मुकदमा का चल रहा था। आत्मदाह की कोशिश करने वाले पुजारी वशिष्ठ नारायण गौड़ को तत्काल बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

UP Top News Up News UP News Today
