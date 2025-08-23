वाराणसी में मुकदमा खारिज होने से नाराज बुजुर्ग ने तहसील परिसर में खुद को लगाई आग, BHU में मौत

वशिष्ठ नारायण गौड़ द्वारा ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी खारिज हो गई थी। दोपहर के समय वह तहसील परिसर में पहुंचे। उन्होंने खुद के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल को खुद पर छिड़ककर आग लगा ली।

यूपी के वाराणसी के राजा तालाब तहसील परिसर में शुक्रवार को एक बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बुजुर्ग को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था जहां उनकी मौत हो गई है। प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो.नीरज अग्रवाल ने उनकी मौत की पुष्टि की।

खुद को आग के हवाले करने वाले बुजुर्ग का नाम वशिष्ठ नारायण गौड़ था। वह वाराणसी के राजातालाब तहसील क्षेत्र के जोगापुर के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार वशिष्ठ नारायण गौड़ ने ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के खिलाफ अर्जी दी थी जो खारिज हो गई थी। शुक्रवार की दोपहर वह तहसील परिसर में पहुंचे। उन्होंने खुद के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। लोग जब तक समझ पाते तब तक उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल को खुद पर छिड़ककर आग लगा ली।

तहसील परिसर में अचानक एक शख्स को आग की लपटों के बीच देखकर हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरातफरी की स्थिति हो गई। लोग किसी तरह वशिष्ठ नारायण गौड़ को बचाने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद वकीलों और कर्मचारियों ने किसी तरह आग बुझाई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण गौड़ तब तक बुरी तरह झुलस चुके थे। उन्हें आनन-फानन में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन इलाज के दौरान वशिष्ठ नारायण गौड़ की मौत हो गई।