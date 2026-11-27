यूपी में एनएचएआई ने भी गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगाया। कोहरे के दौरान अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की है। टोल प्लाजा पर ही वाहन चालकों को सूचना दी जाएगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपीडा के बाद एनएचएआई ने भी सर्दी के दिनों हादसों पर रोक थाम के लिए सतर्कता निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोहरे के दौरान अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की है। टोल प्लाजा पर ही वाहन चालकों को सूचना दी जाएगी कि आगे कितने किमी पर कोहरा पड़ रहा है, ताकि सावधान रहें। रोड इंजीनियरिंग, सुरक्षा उपाय तथा ट्रैफिक राजमार्ग संचालन व रखरखाव इंतजाम किए हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने पिछले वर्ष कोहरे के कारण हुई दुर्घटनाओं के आंकड़ों के साथ हादसे के बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में पिछले वर्ष नवंबर से जनवरी के बीच कोहरे के कारण 318 दुर्घटनाएं हुई थी। यूपी के 73 जिलों में ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां बार-बार दुर्घटनाएं हुईं। बस्ती पूर्वी शहर 20, शाहजहांपुर के खुदागंज बाजार में 21, अमरोहा के गजरौली में 16, कानपुर नगर के घाटमपुर में 10 तथा सिधौली 10, कानपुर देहात के भोगनीपुर में दुर्घटनाएं हुईं।

कमजोर दृश्यता के कारण पिछले साल जहां दुर्घटनाएं हुई थी, वहां हादसों की वजह और उसके मुताबिक सुधार के कदम उठाए गए हैं। वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड पर कोहरे की स्थिति तथा गति सीमा प्रदर्शित की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए भी कोहरे वाले इलाकों में 30 किमी प्रतिघंटा से गाड़ी चलाने की चेतावनी दी जाएगी। बोर्ड पर कोहरे वाले स्थान, पार्किंग एरिया की सूचना भी डिस्प्ले होगा।

इंटरसेप्टर की मदद से गति पर नजर हाईवे पर टोल प्लाजा और बाजारों के अलावा अधिसंख्य राजमार्गों पर कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसी स्थिति में इंटरसेप्टर की मदद से वाहनों की गति सीमा की निगरानी की जाएगी। आटोमेटिक चालान की भी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकी मदद की जाएगी।