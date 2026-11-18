UP में आज दंगाइयों को ‘दाग’ दिया जाता है; योगी आदित्यनाथ फिर बोले- बंटोगे तो कटोगे
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति का दावा करते हुए कहा कि हमारे राज्य में दगाइयों का सम्मान नहीं होता है। उन्हें हमारी पुलिस दाग (एनकाउंटर) देती है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य की सियासत गरमा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि अब यहां दंगाई नहीं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति का दावा करते हुए कहा कि हमारे राज्य में दगाइयों का सम्मान नहीं होता है। उन्हें हमारी पुलिस दाग (एनकाउंटर) देती है।
सीएनएन न्यूज-18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां दंगाइयों को दाग दिया जाता है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था।' इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें यूपी पुलिस की जमीन पर ही गुंडे ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा आज उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा यूपी पुलिस पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो उसे टांग दिया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, "परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और राज्य को अंधेरे में धकेल दिया। कर्फ्यू और दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे। समाजवादी पार्टी राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीति के अपराधीकरण के लिए जानी जाने लगी।"
‘बंटोगो तो कटेगो’ का फिर दिया नारा
योगी आदित्यनाथ ने 'बंटोगे तो कटोगे' का नारा देते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान रोज दंगे होते थे। सपा के कार्यकाल में जवाहरबाग और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए। उन्होंने यह भी कहा कि हर तीसरे महीने बरेली में दंगे होते थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश दंगामुक्त हो चुका है।
इस इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, “बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में एसपी और कांग्रेस की सरकारों के दौरान रहे जंगल राज और गुंडा राज के साथ-साथ कर्फ्यू और दंगों जैसे मुद्दों को उजागर करके चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी।”
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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