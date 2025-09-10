In UP, girls danced obscenely in the Dev Chhath fair held at the ancient Khereshwar temple, lots of money was spent यूपी में प्राचीन खेरेश्वर मंदिर पर देवछठ मेले में युवतियों के अश्लील डांस, खूब लुटाए रुपए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में प्राचीन खेरेश्वर मंदिर पर देवछठ मेले में युवतियों के अश्लील डांस, खूब लुटाए रुपए

अलीगढ़ में प्राचीन खेरेश्वर मंदिर पर लगे देवछठ मेले में युवतियों के अश्लील डांस ने खलबली मचा दी है। यहां अश्लील डांस ही नहीं हुआ बल्कि डांस करने वाली युवतियों पर खूब रुपए भी लुटाए गए। मेले में काफी युवतियां और महिलाएं भी मौजूद थीं। डांस शुरू होते ही शर्म के मारे युवतियां और महिलाएं उठकर चली गईं।

Yogesh Yadav अलीगढ़ वरिष्ठ संवाददाताWed, 10 Sep 2025 11:30 PM
यूपी में अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर धाम में चल रहे देवछठ मेले के समापन में डांसरों ने फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। सादगी से शुरू हुआ कार्यक्रम कुछ ही देर में अश्लील डांस में बदल गया। यह देखकर कार्यक्रम में मैाजूद महिलाएं शर्म के मारे वहां से उठकर चली गईं। वहीं बैठे बुर्जुग, युवा डांस की वाह-वाही करते हुए मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर डांस की कई वीडियो वायरल हो रही हैं और लोग इसकी निंदा कर रहे हैं।

प्राचीन खेरेश्वर धाम में 10 दिवसीय देवछठ मेले के आयोजन की शुरूआत 29 अगस्त को हुई थी। सात सितंबर को कंस के पुतला दहन के साथ समापन हुआ। कंस पुतला दहन के बाद सांस्कृतिक हाल में रागिनी कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम की शुरूआत रागिनी की जगह चार लड़कियों के डांस से हुई। एक-एक करके डांसरों ने छत पर सोया था बहनोई, इक परदेशी मेरा दिल ले गया व हरियाणवी गानों पर डांस करना शुरू कर दिया। डांस ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर डालीं। एक के बाद एक डांसरों ने इस तरह के नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं व युवती इस तरह के कृत्य को देखकर वहां से चली गईं। इसके बाद भी कार्यक्रम के आयोजकों पर कोई असर नहीं पड़ा।

डांसरों पर नोट भी लुटाने का वीडियो

मंदिर परिसर में डांसरों का अश्लील डांस ही नहीं हुआ बल्कि उन पर बार बालाओं की तरह नोट भी लुटाए गए। वायरल वीडियो में कई जगह डांसरों पर लुटाए नोट एकत्रित करता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है। वहीं एक गाने पर मंच पर बैठे एक शख्स ने नोट डांसर के होठों पर लगाया है। डांसरों के अश्लील डांस की वीडियो में एक शख्स डांसर के साथ मंच पर भी नाचता दिख रहा है। मंच पर बैठे लोगों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया और डांस देखते रहे।

मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, रागिनी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी दर्शकों ने डांस करने के लिए हल्ला मचाया तो डांसरों ने अश्लील डांस किया। मंदिर कमेटी ने कार्यक्रम को तत्काल बन्द करा दिया था। एसपी सिटी से कमेटी के सभी सदस्य मिले थे और आगे कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं कराने का वादा किया है।

एसपी सिटी ने लिया वायरल वीडियो का संज्ञान

जानकारी मिलने पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने पुलिस को जानकारी देकर देर रात कार्यक्रम को बंद करा दिया। जब तक अश्लील डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। उधर मंदिर कमेटी ने कार्यक्रम से पल्ला झाड़ लिया और कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने मंदिर कमेटी को बुलाया और कार्यक्रम के आयोजकों के बारे में पूछा।

