यूपी में अखिलेश ने बढ़ाया PDA का कुनबा, भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश

राज्यसभा चुनावों में टिकट न मिलने से धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से नाराज थे। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलाश यादव ने कहा कि इससे उनकी पार्टी की ताकत बरेली और रुहेलखंड में कई गुना बढ़ गई।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलाश यादव अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान को मजबूत करने में जुट गए हैं। मंगलवार को उन्होंने लखनऊ में आंवला से बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनकी बेटी को अपनी पार्टी में शामिल किया। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में टिकट न मिलने से वह बीजेपी से नाराज थे। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलाश यादव ने कहा कि इससे उनकी पार्टी की ताकत बरेली और रुहेलखंड में कई गुना बढ़ गई।

अखिलेश यादव ने कहा, "पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनकी बेटी कीर्ति कश्यप के PDA आंदोलन से जुड़ने से बरेली, रुहेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है।" उन्होंने इसी दौरान कीर्ति कश्यप को विधानसभा चुनाव का टिकट देने का भी वादा किया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र कश्यप अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।

भाजपा के वोट बैंक पर अखिलेश की नजर अखिलेश यादव वोट शेयर बढ़ाने के लिए गैर-यादव OBC और गैर-जाटव दलित समुदायों से नेताओं को सोच-समझकर चुन रहे हैं। आपको बता दें कि इन समूहों को यूपी में भाजपा का समर्थक मामना जाता है। सोमवार को राम बहादुर पासी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व IAS अधिकारी पहले BSP से जुड़े थे और 2017 का विधानसभा चुनाव मोहनलालगंज से BSP के टिकट पर लड़ा था, जिसमें वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से कड़े मुकाबले में हार गए थे। बाद में उन्होंने BSP छोड़ दी और 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए।

पासी और प्रजापति भी सपा में शामिल राम बहादुर पासी के साथ-साथ BSP के पूर्व नेता दारा सिंह प्रजापति भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रजापति ने 2024 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर से BSP के टिकट पर लड़ा था और 1.43 लाख वोट हासिल किए थे। इस कारण बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान चुनाव हार गए थे। वे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के नेता भी हैं, जो प्रजापति समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाला एक संगठन है। सपा प्रमुख ने कहा, "राम बहादुर पासी और दारा सिंह के शामिल होने से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।"