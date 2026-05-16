यूपी के इस जिले में वकील से भिड़ा लेखपाल, निकले लाठी-डंडे; वरासत में रिश्वतखोरी का आरोप
अधिवक्ताओं ने SDM कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। जवाब में लेखपाल संघ भी तहसील सभागार में धरने पर बैठ गया। पूरे परिसर में तनाव फैल गया। फरियादी भाग खड़े हुए। किसी तरह मामले को शांत किया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है।
UP News : उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बांगरमऊ तहसील में शनिवार को वरासत दर्ज कराने के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोप में लेखपाल और अधिवक्ता के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि लेखपाल ने अधिवक्ता को अपने कमरे में बुलाकर उन पर हाथ छोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता लाठी-डंडे लेकर निकल आए। इस पर आरोपित लेखपाल भाग निकला।
अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। जवाब में लेखपाल संघ भी तहसील सभागार में धरने पर बैठ गया। पूरे परिसर में तनाव फैल गया। बवाल देख फरियादी भी मौके से भाग खड़े हुए। किसी तरह मामले को शांत किया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है।
तहसील के अधिवक्ता सुरभ श्रीवास्तव के अनुसार बल्लापुर क्षेत्र के लेखपाल ने एक वरासत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके एवज में 10 हजार रुपये लिए गए थे। वरासत में कुछ त्रुटि रह गई थी। इसके एवज में लेखपाल पांच हजार रुपये और मांग रहे थे। लेखपाल ने शनिवार को अधिवक्ता को अपने कक्ष में बुलाया। मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि लेखपाल ने अधिवक्ता पर हाथ छोड़ दिया। मारपीट की सूचना मिलते ही अन्य अधिवक्ता लेखपाल के कक्ष की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था।
मिली जानकारी के अनुसार कुछ आक्रोशित अधिवक्ताओं ने लाठी-डंडे लेकर तहसील के कमरों में लेखपाल को ढूंढ़ना शुरू कर दिया। इस पर लेखपाल संघ भी विरोध में आ गया। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय और कस्बा चौकी इंचार्ज न्यूटन सिंह ने दोनों पक्षों को समझाकर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।
एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव ने बताया कि एसडीएम ने तहसीलदार साक्षी राय की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें