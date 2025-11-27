Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsin this district of up names of 15 thousand ration card holders will be deleted action started
यूपी के इस जिले में 15 हजार राशन कार्ड धारकों के कटेंगे नाम, ऐक्शन शुरू

यूपी के इस जिले में 15 हजार राशन कार्ड धारकों के कटेंगे नाम, ऐक्शन शुरू

संक्षेप:

अपात्र पाए गए 15 हजार लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो आयकर दायरे में आते हैं, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति विभागीय मानकों के अनुरूप गरीब श्रेणी में नहीं आती। अधिकारियों का कहना है कि कई परिवार वाहन, पक्के मकान या अन्य सुविधाओं के बावजूद सस्ते दर पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे थे।

Thu, 27 Nov 2025 03:42 PMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में अपात्र लोगों के राशन कार्ड को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शासन के निर्देश पर गोरखपुर में एक महीने से राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 19,000 राशन कार्ड धारकों की सूची में से 18,600 का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसमें केवल 3,600 राशन कार्ड धारक ही पात्र पाए गए, जबकि शेष लगभग 15,000 कार्ड धारक अपात्र मिले हैं। जिला पूर्ति विभाग अपात्र राशन कार्ड धारकों को पोर्टल से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सत्यापन में सामने आया है कि अपात्र पाए गए 15 हजार लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो आयकर दायरे में आते हैं, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति विभागीय मानकों के अनुरूप गरीब श्रेणी में नहीं आती। विभाग का कहना है कि कई परिवार ऐसे भी मिले जिन्होंने वाहन, पक्के मकान या अन्य सुविधाओं के बावजूद सस्ते दर पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रखा था। यह पूरी तरह से गलत है। गोरखपुर में कुल करीब 807881 राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। शासन ने डिजिटल सत्यापन के बाद संदिग्ध पाए गए कार्डधारकों की सूची जिले को भेजी थी। इस सूची के आधार पर पूर्ति निरीक्षकों की टीमों ने जांच की। अपात्र पाए जाने पर पोर्टल से कार्ड धारकों को डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्रों को राशन कार्ड जारी किए जा सकें।

क्या बोले अधिकारी

गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिकता है। अपात्रों को हटाए जाने कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि सत्यापन में जो कोई भी अपात्र मिलेगा उसका नाम हटाया जाएगा। इसमें जांच और कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। अपात्रों के नाम कटेंगे तो प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को नए राशन कार्ड दिए जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 1 दिसम्बर से योगी सरकार चलाएगी ये अभियान
ये भी पढ़ें:UP में आंगनबाड़ी में 1407 पद खाली, इंटर-पास महिलाएं 1 दिसंबर तक करें आवेदन
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Free Ration UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |