यूपी के इस जिले में 15 हजार राशन कार्ड धारकों के कटेंगे नाम, ऐक्शन शुरू

यूपी में अपात्र लोगों के राशन कार्ड को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शासन के निर्देश पर गोरखपुर में एक महीने से राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 19,000 राशन कार्ड धारकों की सूची में से 18,600 का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसमें केवल 3,600 राशन कार्ड धारक ही पात्र पाए गए, जबकि शेष लगभग 15,000 कार्ड धारक अपात्र मिले हैं। जिला पूर्ति विभाग अपात्र राशन कार्ड धारकों को पोर्टल से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

सत्यापन में सामने आया है कि अपात्र पाए गए 15 हजार लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो आयकर दायरे में आते हैं, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति विभागीय मानकों के अनुरूप गरीब श्रेणी में नहीं आती। विभाग का कहना है कि कई परिवार ऐसे भी मिले जिन्होंने वाहन, पक्के मकान या अन्य सुविधाओं के बावजूद सस्ते दर पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रखा था। यह पूरी तरह से गलत है। गोरखपुर में कुल करीब 807881 राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। शासन ने डिजिटल सत्यापन के बाद संदिग्ध पाए गए कार्डधारकों की सूची जिले को भेजी थी। इस सूची के आधार पर पूर्ति निरीक्षकों की टीमों ने जांच की। अपात्र पाए जाने पर पोर्टल से कार्ड धारकों को डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्रों को राशन कार्ड जारी किए जा सकें।