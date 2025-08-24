हवन-पूजन की आड़ में तांत्रिक की घिनौनी हरकत, बेहोशी की दवा देकर महिला के साथ किया रेप

अंबेडकरनगर में झाड़फूंक के बहाने महिला के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। उधर, पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पाखंडी तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के अंबेडकरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहांबसखारी थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़फूंक के बहाने महिला के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर पाखंडी तांत्रिक के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, पुलिस आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक बसखारी थाना क्षेत्र के बजदहिया पाईपुर के पुरवा कोतूपुर केवटाहीं के रहने वाले दयाराम निषाद अपने को तांत्रिक बताकर एक लंबे अरसे से झाड़ फूंक करने का काम करता चला आ रहा है। बीते 22 अगस्त की आधी रात का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। माना जा रहा है कि हवन पूजन के बहाने भूत-प्रेत हटाने के लिए पाखंडी बाबा ने महिला को बहला फुसला कर अपने कुटिया में बुलाया था और देर रात को महिला को बेहोशी की दवा भी दिया होगा क्योंकि वीडियो में महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी।

बसखारी थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसओ ने बताया कि पीड़ित महिला का मेडिकल भी कराया जा रहा है।

संतान प्राप्ति की चाह में अनुष्ठान कराने गई महिला से तांत्रिक ने किया दुष्कर्म उधर, मथुरा में मथुरा के नौहझील क्षेत्र में संतान प्राप्ति की चाह में अनुष्ठान कराने गई एक महिला से एक स्वयंभू तांत्रिक द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत के मुताबिकपीड़िता की शादी को आठ साल हो चुके हैं, लेकिन वह निःसंतान है, ऐसे में वह संतान प्राप्ति की चाह में तांत्रिक मुश्ताक अली के पास गई थी। तांत्रिक ने शनिवार को अनुष्ठान के बहाने उसे बुलाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।