चुनावी साल में 500 करोड़ से छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, यूपी बजट में महिलाओं के लिए और क्या-क्या?

संक्षेप: यूपी में चुनावी साल में 500 करोड़ से छात्राओं को स्कूटी की चॉबी दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के बजट में महिला के लिए प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और क्या- क्या हैं?

यूपी की योगी सरकार बुधवार को विधानसभा में अपना दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। योगी सरकार ने इस बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए और दिए हैं। वहीं सरकार के पिछले बजट में स्कूटी के लिए 100 करोड़ दिए गए थे पर स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका था। इस तरह अब 500 करोड़ रुपए से चुनावी साल मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चॉबी दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के बजट में महिला के लिए प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और क्या- क्या हैं?

महिलाओं पर जोर -महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है।

-सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सी.सी.टी.वी. नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

-मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है।

- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।

-वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है।