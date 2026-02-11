Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIn the election year, girl students will get scooties worth Rs 500 crore, what else is there for women in the UP budget?
चुनावी साल में 500 करोड़ से छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, यूपी बजट में महिलाओं के लिए और क्या-क्या?

चुनावी साल में 500 करोड़ से छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, यूपी बजट में महिलाओं के लिए और क्या-क्या?

संक्षेप:

यूपी में चुनावी साल में 500 करोड़ से छात्राओं को स्कूटी की चॉबी दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के बजट में महिला के लिए प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और क्या- क्या हैं?

Feb 11, 2026 02:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की योगी सरकार बुधवार को विधानसभा में अपना दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। योगी सरकार ने इस बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए और दिए हैं। वहीं सरकार के पिछले बजट में स्कूटी के लिए 100 करोड़ दिए गए थे पर स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका था। इस तरह अब 500 करोड़ रुपए से चुनावी साल मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चॉबी दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के बजट में महिला के लिए प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और क्या- क्या हैं?

महिलाओं पर जोर

-महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है।

-सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सी.सी.टी.वी. नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:UP में विदाई बजट संग BJP की भी विदाई तय, बोले अखिलेश, शिवपाल का भी आया रिएक्शन

-मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है।

- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।

-वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें:LIVE: 10 लाख रोजगार, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख, योगी बोले- विकास वाला बजट

इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत

इसे राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत निर्धारित की गई है। यह सीमा 2030-31 तक प्रभावी रहेगी।

ये भी पढ़ें:अंकल! पापा नहीं रहे, फीस नहीं भरी तो कैसे दूंगी परीक्षा? DM के सामने रोई बिटिया
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP Budget UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;