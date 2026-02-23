Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सिंगापुर में CM योगी ने सुनाया वैज्ञानिक जगदीश बसु का किस्सा, बोले- भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया

Feb 23, 2026 05:41 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के पहले दिन  6,650 करोड़ के निवेश एमओयू साइन किए और प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का एक किस्सा सुनाया। और कहा कि भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया। यूपी कभी बीमारू राज्य था, जिसे टॉप-3 में लाकर खड़ा कर किया है।

सिंगापुर में CM योगी ने सुनाया वैज्ञानिक जगदीश बसु का किस्सा, बोले- भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार दिवसीय सिंगापुर-जापान के दौरे पर हैं। आज सोमवार को उन्होने सिंगापुर में कारोबारियों के साथ एक के बाद एक कई बैठकें की। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे अहम क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही सिंगापुर में रह रहे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया।

9 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुणा बढ़ी- योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुणा करने में सफलता प्राप्त की है। आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के साथ हर भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। इस दौरान उन्होने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का एक किस्सा भी सुनाया।

पहले यूपी को बीमारू राज्य कहते थे- योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य कहते थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश को भी बिमारू कहा जाता था। एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की चेष्टा की गई। 80 के दशक में यह शब्द निकला था। उन्होने बताया कि वैज्ञानिक जगदीश बसु ने कहा था कि मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो दूर जड़ और चेतन के बीच भी अगर भेद होता है तो यह गलत है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी के सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन यूपी सरकार को बड़ी सफलता
ये भी पढ़ें:होली से पहले 2.51 लाख किसान ‘मालामाल’, सीएम योगी ने भेज दिए रुपए

वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का किस्सा सुनाया

उन्होंने इसका उदाहरण दिया। दो पौधे लगाए। दोनों को बराबर खाद-पानी दिया। एक पौधे को पुचकारते थे। कहते थे कि तेरी पीढ़ियां बढ़ेगी। दूसरे पौधे को कोसते थे, कहते थे तू निकम्मा है। तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय के बाद जिसे पुचकारते थे, वह बढ़ गया। जिसे कोसते थे, वह बड़ा तो हुआ लेकिन बाद में ठूंठ बन गया।जब पेड़ के साथ ऐसा हो सकता है तो मुनष्य के साथ भेदभाव होता है तो उसकी स्थिति भी ऐसी ही होगी। भारत कभी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारे पर्व इस बात के उदाहरण हैं। हम एक छत के नीचे पर्व मानते हैं।

तेत्रायुग जैसी हुई अयोध्या- योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बना है। ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी, वह लखनऊ की थी। कितना सटीक निशाना था, न। अच्छे-अच्छे को कंपा दिया था। इस पर लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। उन्होने कहा कि अगर आप 5 साल पहले अयोध्या आए होंगे, तो अब पहचान नहीं पाएंगे। लगेगा तेत्रायुग की अयोध्या आ गई है। भगवान राम के समय की। इस पर प्रवासी भारतीयों ने जय श्रीराम के नारे लगाए।

ये भी पढ़ें:यूपी में बंपर निवेश का कोरोना कनेक्शन! योगी बोले- 90% प्रवासी मजदूर वापस नहीं गए

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। दिल्ली में AI समिट को देखा होगा। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। 100 से ज्यादा देशों के लोग इसमें आए थे। विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी के नए भारत के द्वारा 140 करोड़ लिए अहम कदम उठाए हैं। सबने इसकी प्रशंसा की है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News CM Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |