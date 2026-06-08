प्रयागराज में साथी की मौत पर वकीलों ने काम रोका, पुलिस ने डॉक्टरों को उठाया तो अस्पताल में इलाज बंद
प्रयागराज में हाई कोर्ट की ओर जा रहीं अधिवक्ता जागृति शुक्ला को एक कार ने टक्कर मार दी थी। अधिवक्ता बुरी तरह घायल थीं। उनके इलाज को लेकर 20 मई को एसआरएन के जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। रविवार रात जागृति शुक्ला की मौत के बाद एक बार फिर वकील और डॉक्टर आंदोलित हो गए।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल जिस महिला वकील के इलाज को लेकर स्वरूपरानी नेहरू (SRN) अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच बवाल हुआ था, रविवार की देर रात लखनऊ के एसपीजीआई अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसका पता चलते ही प्रयागराज में अधिवक्ताओं के बीच गम और गुस्सा फैल गया। उन्होंने काम ठप कर दिया और हाई कोर्ट गेट के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने इस मामले में दो डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया जिसके विरोध में एसआरएन हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल करके अस्पताल की ओपीडी से लेकर ओटी तक सभी सेवाएं ठप करा दीं।
डॉक्टरों की हड़ताल चलते दूर-दराज से आए सैकड़ों मरीज बिना इलाज के वापस लौट गए। ट्रामा सेंटर में मरीजों को नहीं भर्ती नहीं किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी विभाग के जेआर डॉ.मोहसिन सिद्दीकी को उनके पैतृक निवास रामपुर में सोमवार को सुबह एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही जूनियर डॉक्टर पीएमएसएसवाई बिल्डिंग में एकत्रित होकर ओपीडी और दवा पर्चा काउंटर को बंद करा दिया।
अस्पताल की ओपीडी बंद होने से लगभग 2000 मरीज वापस चले गए। पहले से निर्धारित 40 से अधिक ऑपरेशन में भी नहीं हुए। अस्पताल की सभी आवश्यक सेवाएं पूरी तरफ से ठप हैं। डॉक्टर हिरासत में लिए गए डॉक्टर की रिहाई पर अड़े हुए हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एके वर्मा और डॉक्टरों के बीच वार्ता चल रही है। इससे पहले 20 से 23 मई तक डॉक्टरों के हड़ताल मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी थी।
हाई कोर्ट के पास हुई थी सड़क दुर्घटना
बता दें कि 20 मई को हाई कोर्ट की ओर जा रहीं अधिवक्ता जागृति शुक्ला को पोलो ग्राउंड के पास एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। साथी वकील जागृति शुक्ला को इलाज के लिए आनन-फानन में एसआरएन हॉस्पिटल ले गए थे। वहां उनके इलाज को लेकर वकीलों का डॉक्टरों से विवाद हो गया था। मारपीट और जमकर बवाल हुआ था। तब भी डॉक्टरों और वकीलों दोनों की तरफ से प्रदर्शन हुए थे। वकीलों ने तीसरे दिन धरना-प्रदर्शन खत्म किया था। वकीलों से मारपीट को लेकर कोतवाली थाने में और एक्सीडेंट करने वाली कार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस लिखा गया था। सिविल लाइंस पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। पुलिस एक्सीडेंट के मामले की जांच कर रही है। इधर, रविवार रात अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मौत के बाद एक बार फिर पहले अधिवक्ता फिर डॉक्टर आंदोलित हो गए हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई के साथ ही दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराने का भी प्रयास कर रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें