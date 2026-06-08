प्रयागराज में साथी की मौत पर वकीलों ने काम रोका, पुलिस ने डॉक्टरों को उठाया तो अस्पताल में इलाज बंद

प्रयागराज में हाई कोर्ट की ओर जा रहीं अधिवक्ता जागृति शुक्ला को एक कार ने टक्कर मार दी थी। अधिवक्ता बुरी तरह घायल थीं। उनके इलाज को लेकर 20 मई को एसआरएन के जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। रविवार रात जागृति शुक्ला की मौत के बाद एक बार फिर वकील और डॉक्टर आंदोलित हो गए।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल जिस महिला वकील के इलाज को लेकर स्वरूपरानी नेहरू (SRN) अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच बवाल हुआ था, रविवार की देर रात लखनऊ के एसपीजीआई अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसका पता चलते ही प्रयागराज में अधिवक्ताओं के बीच गम और गुस्सा फैल गया। उन्होंने काम ठप कर दिया और हाई कोर्ट गेट के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने इस मामले में दो डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया जिसके विरोध में एसआरएन हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल करके अस्पताल की ओपीडी से लेकर ओटी तक सभी सेवाएं ठप करा दीं।

डॉक्टरों की हड़ताल चलते दूर-दराज से आए सैकड़ों मरीज बिना इलाज के वापस लौट गए। ट्रामा सेंटर में मरीजों को नहीं भर्ती नहीं किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी विभाग के जेआर डॉ.मोहसिन सिद्दीकी को उनके पैतृक निवास रामपुर में सोमवार को सुबह एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही जूनियर डॉक्टर पीएमएसएसवाई बिल्डिंग में एकत्रित होकर ओपीडी और दवा पर्चा काउंटर को बंद करा दिया।

अस्पताल की ओपीडी बंद होने से लगभग 2000 मरीज वापस चले गए। पहले से निर्धारित 40 से अधिक ऑपरेशन में भी नहीं हुए। अस्पताल की सभी आवश्यक सेवाएं पूरी तरफ से ठप हैं। डॉक्टर हिरासत में लिए गए डॉक्टर की रिहाई पर अड़े हुए हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एके वर्मा और डॉक्टरों के बीच वार्ता चल रही है। इससे पहले 20 से 23 मई तक डॉक्टरों के हड़ताल मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी थी।