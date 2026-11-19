इन पर फिर से गर्मी चढ़ रही है, सीएम योगी की सपा को चेतावनी, बोले-यूपी में नहीं चलेगी गुंडागर्दी
गोरखपुर में बुधवार को स्कूल से लौट रहे 14 साल के आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर सीएम योगी गुरुवार की शाम बच्चे के परिवार वालों से संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही।
CM Yogi In Gorakhpur: गोरखपुर में सपा के रोड शो के दौरान गई 14 साल के बच्चे की मौत पर सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, सड़कें चलने के लिए होती हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी सख्त लहजे में सपाइयों को चेतावनी दे डाली। सीएम योगी ने कहा, इन पर अब फिर से गर्मी चढ़ रही है, लेकिन यूपी में गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी।
गोरखपुर में बुधवार को स्कूल से लौट रहे 14 साल के आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर सीएम योगी गुरुवार की शाम बच्चे के परिवार वालों से संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। सीएम योगी ने बताया, बुधवार को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कल एक नाबालिग बच्चे को कुचलकर के उसकी निर्मम हत्या कर दी। जिस परिवार का बेटा मरा है, वह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के परिवार एक सदस्य था।
14 साल के मासूम के जबरदस्ती वाहन से कुचला गया
सपा पर हमलावर हुए सीएम योगी ने कहा, एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार के साथ इस प्रकार की क्रूरता ये अक्षम्य है। ये सपा का इतिहास रहा है। सड़कें चलने के लिए होती हैं अराजकता पैदा करने के लिए नहीं। 14 साल का वह मासूम नाबालिग हाईस्कूल का छात्र था। वह स्कूल से आ रहा था। जेसीबी से ठोकर लगने के बाद जबरदस्ती उसके ऊपर वाहन चढ़ाकर उसकी हत्या की गई। सीएम योगी बोले, हादसा देखकर शर्म भी शर्मसार हो गई है पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी के लोगों की ये हरकत देखकर। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार में पहले माफियाओं ने तबाह किया, आज फिर से इन पर गर्मी चढ़ रही है।
बच्चे की मौत के दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा, यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरिट के आधार पर कानून के दायरे में रहकर इन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। 14 साल के एक मासूम की मौत से मर्माहत है। उस हर गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने यहां अराकता पैदा करके भय और दहशत फैलाई है। सीएम योगी ने कहा, हर स्तर पर जवाबदेही भी तय करेंगे और इन गुंडों की इन हरकतों को सही ढंग से सबक भी सिखाएंगे। सीएम योगी ने आगे कहा, उस परिवार के बच्चों को सड़क पर अपनी उदंडता के कारण इस तरह से कुचल दोगे यह अस्वीकार है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। जिसने भी ये हिमाकत की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।