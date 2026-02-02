एकतरफा प्यार में 12वीं के छात्र ने अपनी ही टीचर का काटा दोनों होंठ, हालत गंभीर

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsIn one-sided love a 12th-grade student bit off both the lips of his teacher, her condition is critical
संक्षेप:

यूपी के मैनपुरी से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। एक सिरफिरे छात्र ने एकतरफा प्यार और सनक में अपनी ही शिक्षिका पर जानलेवा हमला कर दिया और धारदार हथियार से उनके दोनों होंठ काट डाले।

Feb 02, 2026 11:30 am ISTYogesh Yadav मैनपुरी, संवाददाता
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एकतरफा प्यार की सनक ने एक छात्र को इस कदर हैवान बना दिया कि उसने अपनी ही शिक्षिका का जीवन नर्क बना दिया। शहर के कोतवाली क्षेत्र में कक्षा 12 के एक छात्र ने अपनी ही टीचर से पहले क्लास में ही छेड़छाड़ शुरू की। इसकी शिकायत छात्र के परिवार से हुई तो कुछ समय सब ठीक रहा। इसके बाद दोबारा उसने गलत हरकतें शुरू कर दीं। अंततः टीचर ने स्कूल ही छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में नौकरी करने लगी। छात्र इतने पर भी नहीं माना और टीचर का वहां भी पीछा शुरू कर दिया। टीचर ने विरोध किया तो खौफनाक कदम उठा लिया। बीच रास्ते टीचर को रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया। टीचर के दोनों होंठ काटकर शरीर से अलग कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र फरार हो गया। खून से लथपथ शिक्षका को गंभीर हालत में मैनपुरी से आगरा रेफर किया गया है। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

PTM में शिकायत के बाद भी नहीं सुधरा आरोपी

शिक्षिका के भाई ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट बताया कि उसकी बहन पहले शहर के आगरा रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं कक्षा 12 का छात्र अखंड प्रताप सिंह उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था और अक्सर अश्लील हरकतें करता था। शिक्षिका ने इसकी शिकायत 'पेरेंट्स-टीचर मीटिंग' (PTM) में छात्र की मां से की थी। तब उसकी मां ने भरोसा दिलाया था कि अखंड दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन छात्र की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया।

बदला स्कूल, फिर भी पीछा करता रहा 'सनकी'

छात्र की छेड़खानी से परेशान होकर शिक्षिका ने आगरा रोड वाला स्कूल छोड़ दिया और ज्योति रोड स्थित एक दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन आरोपी अखंड प्रताप की सनक कम नहीं हुई। वह आए दिन नए स्कूल के रास्ते में शिक्षिका को रोककर परेशान करने लगा और उन पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।

धारदार हथियार से चेहरे पर किया वार

20 जनवरी को शिक्षिका ज्योति रोड पर एक छात्र को ट्यूशन पढ़ाने जा रही थीं। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए अखंड ने उन्हें रोक लिया। शिक्षिका के साथ छेड़खानी करने लगा। जब शिक्षिका ने इसका कड़ा विरोध किया तो उसने पास रखे धारदार हथियार से उनके चेहरे पर हमला कर दिया। आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शिक्षिका के दोनों होंठ काट डाले।

आगरा में चल रहा है इलाज, आरोपी फरार

अचानक सरेराह हुई घटना से सनसनी फैल गई। शिक्षिका को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने आगरा के लिए रेफर रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहां शिक्षिका की हालत गंभीर बनी हुई है।

कोतवाली प्रभारी फतह बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षिका के भाई की तहरीर पर आरोपी अखंड प्रताप के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें छात्र की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।