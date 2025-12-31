Hindustan Hindi News
in new year employees will get a 100 bed esic hospital in gorakhpur government will provide land on subsidy
नए साल में इस शहर में कर्मचारियों को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल, सब्सिडी पर जमीन देगी सरकार

नए साल में इस शहर में कर्मचारियों को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल, सब्सिडी पर जमीन देगी सरकार

संक्षेप:

श्रमिकों के सेहत को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए गीडा बोर्ड ईएसआईसी को 2000 वर्ग मीटर की दर से जमीन देने को तैयार है। बोर्ड से इसकी इजाजत मिल चुकी है। रिमाइंडर पत्र शासन को भेजा गया है। अनुमति मिलते जमीन ट्रांसफर की औपचारिकता पूरी होगी।

Dec 31, 2025 11:01 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र के कालेसर में पांच एकड़ एरिया में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का पेच जल्द दूर हो सकता है। ईएसआईसी अस्पताल के लिए सब्सिडी पर जमीन की अनुमति को लेकर गीडा प्रशासन की तरफ से शासन को पत्र भेजा गया है। इसके पहले कमिश्नर की तरफ से भी पत्र भेजा जा चुका है।

ईएसआईसी में पंजीकृत कर्मचारियों के इलाज में हो रही देरी और इससे जुड़े हजारों कर्मचारियों की दिक्कतों को देखते हुए ‘हिन्दुस्तान’ ने समस्याओं को पिछले दिनों ‘कब बनेगा ईएसआईसी अस्पताल’ अभियान के तहत प्रकाशित किया था। इसका संज्ञान गीडा की तरफ से लिया गया है। गीडा सीईओ की तरफ से शासन को रिमाइंडर पत्र भेजा गया है।

कालेसर में बनेगा 100 बेड का अस्पताल

गोरखपुर समेत आसपास के दस जिलों के 80 हजार से अधिक कर्मचारियों और इससे जुड़े करीब 3 लाख परिवारजनों को स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए गोरखपुर के गीडा में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाना है। इसके लिए 183 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। जिसमें से करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग बनाएगा।

क्या बोले अधिकारी

गीडा के एसीईओ राम प्रकाश ने कहा कि श्रमिकों के सेहत को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए गीडा बोर्ड ईएसआईसी को 2000 वर्ग मीटर की दर से जमीन देने को तैयार है। गीडा बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। रिमाइंडर पत्र शासन को भेजा गया है। अनुमति मिलते जमीन ट्रांसफर की औपचारिकता पूरी होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
