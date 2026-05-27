लखनऊ में नकाबपोश बदमाशों ने तड़तड़ाईं गोलियां, कार से उतरकर ऑफिस जा रहे बिल्डर को भून डाला
नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डर की कार के आगे अपनी बाइक लगा दी। एक बदमाश बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। दूसरा बदमाश उतरा उसने ताबड़तोड़ तीन गोलियां संदीप को मारी। फिर बाइक पर सवार होकर वे भाग निकले। ड्राइवर प्रदीप कार से नीचे उतरा और उसने शोर मचाया। आस पड़ोस के लोग जुट गए। संदीप फर्श पर पड़े तड़प रहे थे।
UP Crime News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ी आपराधिक वारदात हो गई। यहां रायबरेली रोड पर कल्ली पश्चिम पुलिस चौकी के पास बुधवार दोपहर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डर संदीप सिंह (45) को गोलियों से भून डाला। घटना के समय संदीप सिंह कार से उतरकर अपने आफिस जा रहे थे। उसी समय बदमाशों ने उन्हें तीन गोली मार कर फरार हो गए। दोपहर को हुई बिल्डर की हत्या से मार्केट में दहशत फैल गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अफसरों और फरोंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। बदमाश सीसी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस की पांच टीमें बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं।
बिल्डर संदीप सिंह मूल रूप से जौनपुर के सिकरारा टिकारी गांव के रहने वाले थे। यहां पत्नी प्रीति, बेटी सीवी और बेटे सार्थक के साथ वृंदावन कालोनी में किराए पर रहते थे। कल्ली पश्चिम पुलिस चौकी के पास मार्केट में उनकी फर्म पीएसएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का आफिस है। बुधवार दोपहर वह कार से चालक प्रदीप के साथ आफिस जाने के लिए निकले। मार्केट के सामने वह कार से उतरकर आफिस जा रहे थे। इस बीच नकाबपोश बदमाशों ने उनकी कार के आगे अपनी बाइक लगा दी। एक बदमाश बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। दूसरा बदमाश उतरा उसने ताबड़तोड़ तीन गोलियां संदीप को मारी और फिर बाइक पर सवार होकर भाग निकले। चालक प्रदीप कार से नीचे उतरा और उसने शोर मचाया। आस पड़ोस के लोग जुट गए। संदीप फर्श पर पड़े तड़प रहे थे।
ड्राइवर और कर्मचारी आनन फानन संदीप को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। इस बीच सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक एक गोली संदीप के पेट में दूसरी गले और तीसरी सिर को छूते हुए निकल गई। इस बीच पुलिस उपायुक्त दक्षिणी आमित कुमार आनंद, एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव, इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने मार्केट में लगे सीसी कैमरों की पड़ताल की। सीसी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। संदीप की पत्नी-बच्चे और करीबी भी अस्पताल पहुंचे। संदीप की पत्नी प्रीति की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पीजीआई थाने की पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस रुपयों के लेन-देन, प्रापर्टी विवाद समेत अन्य बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है।
क्या बोली पुलिस
पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बाइक सवार बदमाश सीसी कैमरे में कैद हो गए हैं। उनकी तलाश में पुलिस की पांच टीमें दबिश दे रही हैं। हत्याकांड के खुलासे के लिए रुपयों, प्रापर्टी के विवाद और कई अन्य बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। संदीप की पत्नी ने उनके एक साथी पर दबी जुबान आरोप लगाया है। उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें