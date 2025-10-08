लखनऊ में तेज रफ्तार BMW खड़ी कार से टकराकर पलटी, चकनाचूर हुई गाड़ी ; बाल-बाल बचीं बुजुर्ग
सोमवार की सुबह-सुबह मनोरमा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल ही रही थीं कि अचानक धमाके जैसी आवाज आई। आवाज सुनकर सब बाहर भागे। वहां देखा कि एक तेज रफ्तार BMW ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी है। इस टक्कर में मनोज की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद बीएमडब्ल्यू भी पलट गई थी।
यूपी की राजधानी लखनऊ के कल्याणपुर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने एक घर के आगे खड़ी कार को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद बीएमडब्ल्यू भी पलट गई। आरोप है कि नशे में धुत वरुण नाम का युवक इस बीएमडब्ल्यू को चला रहा था। पीड़ित मनोज उप्रेती ने बताया कि सोमवार सुबह 5 बजे उनकी मां मनोरमा देवी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल ही रही थीं, तभी अचानक धमाके जैसी आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। गनीमत यह रही कि उनकी मां हादसे का शिकार होने से बच गईं।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। उधर,पीड़ित मनोज उप्रेती ने मामले की शिकायत थाने में की है। उनका आरोप है कि वरुण का परिवार उनकी गाड़ी का मुआवजा देने से इनकार कर रहा है। यह मामला लखनऊ के कल्याणपुर के राजीव नगर क्षेत्र का है। सोमवार की सुबह पांच बजे के करीब यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू एक घर के आगे खड़ी कार से आकर टकराई और कार चकनाचूर हो गई।
मनोज ने कहा कि उस समय वहां कोई होता तो वह भी बीएमडब्ल्यू की चपेट में आ जाता। गनीमत रही कि उनकी मां बाल-बाल बच गईं। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मनोज उप्रेती ने घटना के बाद गुडंबा थाने में शिकायत की है। उनका आरोप है कि वरुण का परिवार उनकी गाड़ी का मुआवजा देने को तैयार न नहीं है। मनोज ने पुलिस से नुकसान की भरपाई आरोपी से कराने की मांग की है। मुआवजा न देने पर केस दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर उचित कार्रवाई की जाएगी।