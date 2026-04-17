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समधी के इश्क में कातिल बनी समधन, पति की गला घोंटकर की हत्या

Apr 17, 2026 03:48 pm ISTPawan Kumar Sharma संवादादात, संभल
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संभल में अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने समधी के साथ मिलकर मार डाला। फिर पुरानी रंजिश के चलते देवर को फंसाने की कहानी भी रच डाली। घटना के बाद पुलिस ने जब संदेह का आधार पर पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो टूट गई और सारा सच उगल दिया।

समधी के इश्क में कातिल बनी समधन, पति की गला घोंटकर की हत्या

UP News: यूपी के संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने समधी के साथ मिलकर मार डाला। फिर पुरानी रंजिश के चलते देवर को फंसाने की कहानी भी रच डाली। घटना के बाद पुलिस ने गहनता से जांच की। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी पत्नी व उसके समधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ये घटना धनारी थाना क्षेत्र के भिरावटी गांव का है। एसपी कृ्ष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुवार को बहजोई स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी में मंगलवार रात खेत पर लहसुन की रखवाली करने के लिए सो रहे 40 साल के नरेश कुमार की हत्या की वारदात का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि मृतक नरेश कुमार की पत्नी शीला के उसके समधी सत्यपाल निवासी उधरनपुर अजमतनगर से अवैध संबंध थे। नरेश कुमार दोनों के अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। जिस पर शीला ने समधी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की स्क्रिप्ट तैयार की। रोजाना की तरह नरेश कुमार लहसुन की रखवाली करने के लिए खेत पर था।

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रात को करीब दस बजे शीला पति को दूध देने के बाद घर लौट गई और समधी सत्यपाल को फोन कर घर बुलाया। फिर दोनों बाइक से खेत पर पहुंचे और सोते समय गमछे से गला घोंटकर पति की हत्या कर दी। बुधवार सुबह को शीला ने चचेरे देवरों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टर्माटम कराया तो गला दबाकर हत्या होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया।

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बुधवार रात मृतक की पत्नी शीला से पूछताछ की तो उसने समधी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। अवैध संबंधों के चलते महिला ने समधी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त गमछा और बाइक भी बरामद कर ली गई है। कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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