प्रेमी के लिए बच्चों और परिवार को भूली बहू, ससुराल में ही कर डाला 'गेम', पुलिस ने बेनकाब किया चेहरा

मोहब्बत की खातिर अक्सर लोग गुनाह कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के हापुड़ से सामने आया है। यहां एक महिला प्रेमी की खातिर बच्चों और परिवार तक को भूल गई। उसने प्रेमी संग मिलकर कुछ ऐसा प्लान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

मोहब्बत की खातिर अक्सर लोग गुनाह कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के हापुड़ से सामने आया है। यहां एक महिला प्रेमी की खातिर बच्चों और परिवार तक को भूल गई। उसने प्रेमी संग मिलकर कुछ ऐसा प्लान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हैरान कर देने वाली तो यह है कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ लेकिन पुलिस ने बहू का चेहरा बेनकाब कर दिया। दरअसल एक घर में महिला ने प्रेमी संग मिलकर चोरी कर डाली। घर वालों को लगा किसी गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया होगा लेकिन हकीकत में कुछ और ही थी। पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी किए गए एक लाख 97 हजार पांच सौ रुपये, छह लाख रुपये के आभूषण बरामद कर लिए हैं।

ग्राम पिपलैड़ा निवासी इस्माइल ने धौलाना थाने में 20 अगस्त को चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि 19 अगस्त की रात को उसके घर का मुख्य द्वार बंद था। उसका बेटा इस्राइल और उसकी पत्नी अंदर का दरवाजा खोल कर सो रहे थे। सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में चाबी लगी हुई थी। उसमें रखे सोने और चांदी के जेवर और प्लाट बेच कर मिले रुपये, आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी कागजात चोरी हो चुके थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची तो उसमें कुछ संदिग्ध मिले। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस को लगा कि वारदात में कोई करीबी शामिल है। जांच के बाद पुलिस ने पीड़ित की पुत्रवधू फरहीन और उसके प्रेमी बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पलवाड़ा निवासी वाहिद को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि आरोपी वाहिद ग्राम पिपलैड़ा का अपने मामा के घर आना-जाना था। इसी बीच उसके और फरहीन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। वाहिद को पता चला कि इस्माइल ने एक प्लाट बेचा है और उसका पैसा घर में रखा है। इसके साथ ही कुछ आभूषण भी रखे हुए हैं। उसने प्रेमिका के साथ चोरी का प्लान बनाया और 19 अगस्त की रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

प्रेम में परिवार और बच्चों को भी भूल गई पुलिस ने बताया कि पीड़ित इस्माइल ने करीब दस साल पहले अपने पुत्र इस्राइल का विवाह फरहीन के साथ किया था। फरहीन के तीन बच्चे हैं। लेकिन परिवार और बच्चों को भूल वह वाहिद से प्रेम करने लगी। दोनों में रिश्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच उन्होंने चोरी की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला कि दोनों की योजना थी कि चोरी के बाद दोनों वहां से कहीं और चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल गांव-गांव कपड़े की फेरी लगाते हैं और उसका पुत्र इस्राइल गाड़ियों का मिस्त्री है। दोनों किसी तरह मेहनत कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। जब उन्हें फरहीन के बारे में जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।