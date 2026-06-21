ससुराल वालों ने ईनो बताकर पिला दिया तेजाब का घोल, बहू ने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम
इस घटना ने ससुराल में एक बहू के ऊपर हुए जुल्म की कहानी को सामने ला दिया है। आधी रात के बाद बहू को पेट में दर्द हुआ और उसने अपने ससुराल के लोगों को इसकी जानकारी दी तो ईनो बताकर ससुरालवालों ने उसे तेजाब पिला दिया। बहू, जलन और पीड़ा से तड़पने लगी ताे ससुराल वाले वहां से फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक और बहू दहेज की भेंट चढ़ गई। ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी की हद कर दी। आधी रात के बाद बहू के पेट में दर्द उठा तो उसे ईनो कहकर तेजाब का घोल पिला दिया। ऐसा करने करने के बाद बहू को उसी हालत में तड़पता छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए। बहू ने फोन कर अपने भाई को बुलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई बहू पीड़ा से तड़पती रही। शुक्रवार की रात करीब साढ़े नौ बजे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।
शनिवार को यह मामला सामने आने के बाद हर कोई दंग रह गया। पता चला कि मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के सम्राट अशोक नगर में एक विवाहिता को ससुरालियों ने ईनो बताकर तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में दिल्ली रोड स्थित टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराई गई विवाहिता ने शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के भाई ने इस मामले में पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर (जसपुर) निवासी रोहित ने मझोला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बहन अंजली (उम्र 24 वर्ष) की शादी पांच साल पहले सम्राट मुरादाबाद के अशोक नगर निवासी रोहन के साथ की थी। दोनों की दो साल की एक मासूम बेटी भी है। रोहित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति रोहन, ससुर सुरेश, सास भोली और ननद कंचन, दिया और पलक अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अंजली को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
तहरीर के मुताबिक, 17 जून की रात करीब डेढ़ बजे अंजली के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। उसने इसकी जानकारी ससुराल वालों को दी। आरोप है कि ससुरालियों ने अंजली को ईनो (पाउडर) के नाम पर तेजाब का घोल पिला दिया। आरोपी ससुरालवाले उसे उसी हालत में छोड़कर घर से फरार हो गए। अंजली ने अपने भाई रोहित को फोन कर मुरादाबाद बुलवाया। भाई ने अस्पताल में भर्ती अपनी बहन की देखरेख की। डॉक्टरों ने अंजली को बचाने की कोशिश की लेकिन शुक्रवार की रात अंतत: भारी पीड़ा के बीच उसने दम तोड़ दिया।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें