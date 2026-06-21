ससुराल वालों ने ईनो बताकर पिला दिया तेजाब का घोल, बहू ने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

इस घटना ने ससुराल में एक बहू के ऊपर हुए जुल्म की कहानी को सामने ला दिया है। आधी रात के बाद बहू को पेट में दर्द हुआ और उसने अपने ससुराल के लोगों को इसकी जानकारी दी तो ईनो बताकर ससुरालवालों ने उसे तेजाब पिला दिया। बहू, जलन और पीड़ा से तड़पने लगी ताे ससुराल वाले वहां से फरार हो गए।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक और बहू दहेज की भेंट चढ़ गई। ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी की हद कर दी। आधी रात के बाद बहू के पेट में दर्द उठा तो उसे ईनो कहकर तेजाब का घोल पिला दिया। ऐसा करने करने के बाद बहू को उसी हालत में तड़पता छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए। बहू ने फोन कर अपने भाई को बुलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई बहू पीड़ा से तड़पती रही। शुक्रवार की रात करीब साढ़े नौ बजे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

शनिवार को यह मामला सामने आने के बाद हर कोई दंग रह गया। पता चला कि मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के सम्राट अशोक नगर में एक विवाहिता को ससुरालियों ने ईनो बताकर तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में दिल्ली रोड स्थित टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराई गई विवाहिता ने शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के भाई ने इस मामले में पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर (जसपुर) निवासी रोहित ने मझोला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बहन अंजली (उम्र 24 वर्ष) की शादी पांच साल पहले सम्राट मुरादाबाद के अशोक नगर निवासी रोहन के साथ की थी। दोनों की दो साल की एक मासूम बेटी भी है। रोहित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति रोहन, ससुर सुरेश, सास भोली और ननद कंचन, दिया और पलक अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अंजली को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।