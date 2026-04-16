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होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बहू, तभी धमक पड़े ससुरालीजन, फिर...

Apr 16, 2026 05:45 pm ISTPawan Kumar Sharma बागपत
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बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया। जब ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला को उसके कथित प्रेमी के साथ पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई।

होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बहू, तभी धमक पड़े ससुरालीजन, फिर...

यूपी के बागपत के एक होटल में एक महिला अपने आशिक से संग रंगरेलियां मना रही थी। तभी उसके ससुरालीजन मौके पर पहुंच गए। इस दौरान होटल में हंगामा हो गया। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल का है। जानकारी के अनुसार, कांधला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध बताया जा रहा है। इस संबंध की जानकारी पहले ही ससुराल पक्ष को हो चुकी थी। बुधवार दोपहर महिला अपने प्रेमी के साथ रमाला पहुंची और ओयो होटल में कमरा लेकर ठहर गई। इसकी भनक लगते ही ससुराल पक्ष के लोग भी होटल पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी।

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पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, जहां दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। यह देख ससुराल पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने दोनों के साथ मारपीट की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई। घटना के दौरान होटल के बाहर और हाईवे पर करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, जिससे राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, महिला के ससुराल पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस पूछताछ के ही महिला और उसके प्रेमी को थाने से छोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि महिला अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर वहां से चली गई।

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सूत्रों के अनुसार, संबंधित युवक एलम क्षेत्र का रहने वाला है और उसे एक राजनीतिक दल का स्थानीय पदाधिकारी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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प्रेमिका से शादी करने की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ आशिक

उधर, उरई के कुठौंद थाना क्षेत्र के मदनेपुर गांव में गुरुवार सुबह एक युवक प्रेम विवाह की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ शोले फ़िल्म का वीरू बन गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। करीब दो घन्टे बाद पुलिस व ग्रामीणों को समझने और शादी कराने का आश्वासन देकर उसे नीचे सकुशल उतारा। इस वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

युवक की पहचान 21 वर्षीय शेर सिंह निवासी अटरा कलार, थाना सिरसा कलार के रूप में हुई है। बताया गया कि शेर सिंह का गांव की युवती से प्रेम संबंध था। वह युवती से शादी करने की जिद पर अड़ा था और इसी मांग को लेकर टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़कर युवक ने अपनी शादी कराने की मांग को लेकर शोर मचाया, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही कुठौंद थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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