Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIn laws burnt a married woman alive for not having a son suffering 60 percent burns
बेटा न होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया, 60 प्रतिशत तक झुलसी महिला, ससुरालीजन फरार

बेटा न होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया, 60 प्रतिशत तक झुलसी महिला, ससुरालीजन फरार

संक्षेप:

मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ससुरालीजनों रविवार सुबह एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। विवाहिता आग की लपटों के बीच मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर निकल आई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।

Dec 29, 2025 12:17 pm ISTPawan Kumar Sharma मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मझोला थाना क्षेत्र में बेटा न होने पर ससुरालियों ने रविवार सुबह एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। विवाहिता आग की लपटों के बीच मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर निकल आई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक विवाहिता करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गई। वहीं, आरोपी फरार हो गए। मायके वालों ने विवाहिता को पाकबड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

संभल जिले के थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बेरनी के रहने वाले चंद्रपाल ने अपनी बेटी नीशू सक्सेना की शादी 15 साल पहले मुरादाबाद के आदर्श गली निवासी गौरव सक्सेना के साथ की थी। महिला ने चार बेटियों को जन्म दिया। इस बीच एक बेटी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बेटा न होने के चलते ससुराल वाले आए दिन विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि रविवार को सुबह एक बार फिर पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

ये भी पढ़ें:जीजा ने की साले की हत्या, बर्थडे पार्टी में बेटी के डांस करने से था नाराज

आसपास के लोगों ने बुझाई आग, ससुरालीजन फरार

ससुरालियों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर विवाहिता को आग लगा दी। इससे महिला आग की लपटों के बीच घिर गई। विवाहिता मदद के लिए चिल्लाते हुए घर से बाहर आ गई। आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने आग पर काबू पाया। जब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। सूचना पर मायके वाले भी पहुंच गए। वह विवाहिता नीशू को निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है।

इस मामले में मझोला थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर पति गौरव सक्सेना, सास रानी, ननद ऊषा, पूजा, चम्पा, अशोक को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |