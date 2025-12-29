बेटा न होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया, 60 प्रतिशत तक झुलसी महिला, ससुरालीजन फरार

संक्षेप: मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ससुरालीजनों रविवार सुबह एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। विवाहिता आग की लपटों के बीच मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर निकल आई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।

यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मझोला थाना क्षेत्र में बेटा न होने पर ससुरालियों ने रविवार सुबह एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। विवाहिता आग की लपटों के बीच मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर निकल आई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक विवाहिता करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गई। वहीं, आरोपी फरार हो गए। मायके वालों ने विवाहिता को पाकबड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संभल जिले के थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बेरनी के रहने वाले चंद्रपाल ने अपनी बेटी नीशू सक्सेना की शादी 15 साल पहले मुरादाबाद के आदर्श गली निवासी गौरव सक्सेना के साथ की थी। महिला ने चार बेटियों को जन्म दिया। इस बीच एक बेटी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बेटा न होने के चलते ससुराल वाले आए दिन विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि रविवार को सुबह एक बार फिर पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।

आसपास के लोगों ने बुझाई आग, ससुरालीजन फरार ससुरालियों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर विवाहिता को आग लगा दी। इससे महिला आग की लपटों के बीच घिर गई। विवाहिता मदद के लिए चिल्लाते हुए घर से बाहर आ गई। आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने आग पर काबू पाया। जब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। सूचना पर मायके वाले भी पहुंच गए। वह विवाहिता नीशू को निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है।