पति की खुदकुशी पर ससुरालियों ने पत्नी को पीटा; बचाने आई पुलिस पर पथराव, 2 सिपाही घायल

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के ककरहिया गांव में युवक की आत्महत्या के बाद परिजनों ने पत्नी को जिम्मेदार ठहराकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बचाव में पहुंची पुलिस टीम पर पथराव हुआ, जिसमें दो सिपाही घायल हो गए और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने महिला और उसकी बहन को सुरक्षित थाने पहुंचाया।

गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के ककरहिया गांव में रविवार को युवक की आत्महत्या के बाद माहौल हिंसक हो गया। परिजनों ने आत्महत्या के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। महिला को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। हमले में दो सिपाही घायल हो गए और पुलिस वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाते हुए महिला और उसकी बहन को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया। पुलिस हमले के आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है।

पति के सुसाइड पर पत्नी की पिटाई पुलिस के मुताबिक, रविवार को यूपी-112 पर सूचना मिली कि ककरहिया गांव निवासी पंकज निषाद पुत्र ब्रह्मदेव निषाद ने फांसी लगा ली है। इस पर पीआरवी और पिपराइच थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पंकज ने अपनी पत्नी प्रतिमा के कारण आत्मघाती कदम उठाया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने प्रतिमा और मायके से आई उसकी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों महिलाओं को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया और प्रतिमा को सरकारी वाहन में बैठाकर थाने भेजने लगी।