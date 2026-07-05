Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति की खुदकुशी पर ससुरालियों ने पत्नी को पीटा; बचाने आई पुलिस पर पथराव, 2 सिपाही घायल

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के ककरहिया गांव में युवक की आत्महत्या के बाद परिजनों ने पत्नी को जिम्मेदार ठहराकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बचाव में पहुंची पुलिस टीम पर पथराव हुआ, जिसमें दो सिपाही घायल हो गए और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने महिला और उसकी बहन को सुरक्षित थाने पहुंचाया।

पति की खुदकुशी पर ससुरालियों ने पत्नी को पीटा; बचाने आई पुलिस पर पथराव, 2 सिपाही घायल

गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के ककरहिया गांव में रविवार को युवक की आत्महत्या के बाद माहौल हिंसक हो गया। परिजनों ने आत्महत्या के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। महिला को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। हमले में दो सिपाही घायल हो गए और पुलिस वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाते हुए महिला और उसकी बहन को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया। पुलिस हमले के आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है।

पति के सुसाइड पर पत्नी की पिटाई

पुलिस के मुताबिक, रविवार को यूपी-112 पर सूचना मिली कि ककरहिया गांव निवासी पंकज निषाद पुत्र ब्रह्मदेव निषाद ने फांसी लगा ली है। इस पर पीआरवी और पिपराइच थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पंकज ने अपनी पत्नी प्रतिमा के कारण आत्मघाती कदम उठाया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने प्रतिमा और मायके से आई उसकी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों महिलाओं को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया और प्रतिमा को सरकारी वाहन में बैठाकर थाने भेजने लगी।

ये भी पढ़ें:धोखे से हुई थी शादी, 16वीं सालगिरह से पहले की पति हत्या; रूबी ने क्या-क्या बताया
ये भी पढ़ें:पति की हत्यारिन पत्नी,नीले ड्रम से लेकर रूबी की तरह जमीन में दफनाने के ये केस भी

पुलिस पर परिजनों ने पथराव किया

इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर बरसाने लगी। पथराव में दो कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि पुलिस वाहन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि आत्महत्या के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस पर पथराव, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Suicide अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।