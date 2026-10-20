कुशीनगर में पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़े, पूजा पंडाल देखकर लौट रहे 4 युवकों की दर्दनाक मौत

कुशीनगर में सोमवार की रात भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में पूजा पंडाल देखकर लौट रहे 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। कार देवरिया की ओर जा रही थी। रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

कुशीनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार की देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के देवरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे में तीन लोग घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे मेडिकल कॉलेज, रवींद्रनगर धूस में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी युवक देर रात कसया से प्रतिमा पंडाल देख कर लौट रहे थे।

कार सोमवार की रात करीब 11:30 बजे देवरिया की ओर जा रही थी। रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार सभी सात युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया पहुंचाया।

वहां डॉक्टरों ने देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मठिया रत्ती निवासी नितीश कुमार 22 पुत्र शकुंतल प्रसाद और प्रदीप प्रसाद 23 पुत्र छट्ठू प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजीव शर्मा उर्फ गोलू 25 पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कोहनवलिया, गढ़रामपुर की भी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद हादसे में घायल अंकुर कनौजिया 23 पुत्र पप्पू कनौजिया निवासी गढ़रामपुर की भी मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई।