कुशीनगर में पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़े, पूजा पंडाल देखकर लौट रहे 4 युवकों की दर्दनाक मौत
कुशीनगर में सोमवार की रात भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में पूजा पंडाल देखकर लौट रहे 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। कार देवरिया की ओर जा रही थी। रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।
कुशीनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार की देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के देवरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसे में तीन लोग घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे मेडिकल कॉलेज, रवींद्रनगर धूस में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी युवक देर रात कसया से प्रतिमा पंडाल देख कर लौट रहे थे।
कार सोमवार की रात करीब 11:30 बजे देवरिया की ओर जा रही थी। रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार सभी सात युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया पहुंचाया।
वहां डॉक्टरों ने देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मठिया रत्ती निवासी नितीश कुमार 22 पुत्र शकुंतल प्रसाद और प्रदीप प्रसाद 23 पुत्र छट्ठू प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजीव शर्मा उर्फ गोलू 25 पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कोहनवलिया, गढ़रामपुर की भी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद हादसे में घायल अंकुर कनौजिया 23 पुत्र पप्पू कनौजिया निवासी गढ़रामपुर की भी मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई।
हादसे में घायल अंकित पुत्र विजयशंकर यादव और अंकुर यादव पुत्र धर्मेंद्र निवासी देऊरवा, पिपरहिया तथा अंकित पुत्र हरदेव निवासी मठिया रत्ती घायल हैं। इनमें अंकित पुत्र हरदेव की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज, रवींद्रनगर धूस में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें