यूपी के इस जिले में 800 गरीबों को आवास की पहली किस्त जल्द, खत्म होगा इंतजार
यूपी के देवरिया में 800 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण के लिए पहली किस्त जल्द मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण को तीन किस्तों में 1.20 लाख मिलेगा। इसमें पहली किस्त में 40, दूसरे में 70 और अंतिम किस्त में 10 हजार मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आठ सौ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को पीएम आवास का मिलेगा। उन्हे शीघ्र ही आवास निर्माण को पहली किस्त भेजी जायेगी। आवास ग्रामीण का इंतजार कर रहे गरीबों को त्योहारी सीजन में तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण को तीन किस्तों में 1.20 लाख मिलेगा। इसमें पहली किस्त में 40, दूसरे में 70 और अंतिम किस्त में 10 हजार मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इंतजार कर रहे गरीबों को दीपावली पर आवास का तोहफा मिलेगा। देवरिया जिले के 805 लाभार्थियों के आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। एसएनए स्पर्श प्रणाली तहत इस या अगले सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत जिले में पात्र परिवारों का सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद पात्रता की जांच और सत्यापन की लंबी प्रक्रिया के बाद इस वित्तीय वर्ष में 805 परिवारों को आवास का लाभ दिया जायेगा।
लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी
इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनियत लाभार्थियों को इंतजार खत्म हो गया है। एसएनए प्रणाली से लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। आवास के अलावा शौचालय निर्माण को भी लाभार्थी को 12 हजार रुपया मिलेगा तथा वीबी जीरामजी योजना में निर्धारित मजदूरी का लाभ भी दिया जाएगा। आवास और शौचालय निर्माण को मिलाकर प्रति पात्र को डेढ़ लाख रुपया मिलेगा।
गरीबों को तीन किस्तों में मिलेंगे 1.20 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्र लाभार्थी को पक्का मकान बनाने को 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह धनराशि तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये, दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 10 हजार रुपये मिलेंगे। आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर अगली किस्त जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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