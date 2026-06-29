वीडियो बनाने का बहुत शौक है, भोले सिंह को नहीं जानते... कानपुर में फॉर्च्युनर सवार युवकों ने पुलिस को धमकाया

कानपुर के ग्रीनपार्क चौराहे पर फार्च्युनर सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद उसकी पिटाई की और कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। लोगों और यातायात पुलिस ने युवक को बचाया। वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी को भी धमकी दी गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर रही है।

कानपुर के ग्रीनपार्क चौराहे के पास फार्च्युनर कार सवार युवकों ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। विरोध करने पर आरोपितों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे कार में भरकर ले जाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर बाइक सवार को बचाया। वहीं घटना का वीडियो बना रहे यातायात पुलिसकर्मी से आरोपित एक युवक बोला कि ‘भोले सिंह को जानते हो... ताऊ जी लगते हैं हमारे। बहुत वीडियो बनाने का शौक है, क्या नाम है’। इसके बाद युवक मौके से भाग निकले। धमकाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

फॉर्च्युनर सवार युवकों ने पुलिस को धमकाया वायरल वीडियो के अनुसार रविवार रात को डीजी कॉलेज की ओर से आ रही फार्च्युनर कार ने ग्रीनपार्क चौराहा पर बाइक में टक्कर मार दी। इसका बाइक सवार ने विरोध जताया तो कार सवार युवकों ने मारपीट की। इस बीच फार्च्युनर कार के पीछे आ रहे कार सवार ने साथियों के साथ मिलकर बाइकसवार को जबरन घसीटकर कार में बैठाने का प्रयास किया। इस पर भीड़ जुट गई। इसके बाद भीड़ ने बाइकसवार युवक को छुड़ाया। वहीं मौके पर पहुंची यातायात पुलिस घटना का वीडियो बनाने लगा तो भोले का नाम लेकर धमकाने का प्रयास किया। यातायात पुलिस ने कंट्रोल रूम सूचना दी। इस बीच कार सवार युवक फूलबाग की ओर निकल गए। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। वीडियो आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है।

अकबरपुर सीट से सांसद हैं भोले सिंह आपको बता दें देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 1991 और 1996 में डेरापुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। यूपी सरकार में मंत्री रहे। 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन बार अकबरपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। कृषि से जुड़े भोले सिंह संसद में ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास जैसी संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं।