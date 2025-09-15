सहारनपुर में अवैध खनन मामले में SHO लाइन हाजिर, चौकी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन

सहारनपुर में अवैध खनन और परिवहन के मामले पुलिस गंभीर आरोपों में घिर गई है। इस मामले में एक्शन लेते हुए एसएसपी ने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। जबकि पखेड़ चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।

सहारनपुर जिले में अवैध खनन और परिवहन के मामलों में स्थानीय पुलिस गंभीर आरोपों में घिर गई है। पुलिस द्वारा घूस लेने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर शुरूआती जांच के बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने एसएचओ चिलकाना चंद्रसैन सैनी को लाइन हाजिर कर दिया और पखेड़ चौकी प्रभारी संदीप कुमार और कांस्टेबल सहदेव को निलंबित कर दिया। वहीं, इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस अधीक्षक नगर व्योम विंदल ने सोमवार को बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी ने एक टीम का गठन किया है और उसके बाद इस प्रकरण में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिले के खनन प्रभावी क्षेत्र बेहट और मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिस की करतूतों के कुछ और भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं। जिसमें वे खनन कर्मियों और खनन वाहन चालकों को बता रहे हैं कि अधिकारियों की गतिविधियां और मूवमेंट क्या है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पूरे जिले में अवैध खनन पर कड़ा अंकुश लगाया हुआ है लेकिन थाना स्तरीय पुलिस महकमें का सहयोग नहीं मिलने से अवैध खनन और परिवहन हो रहा है।

पुलिस प्रशासन ने कई अवैध खनन के वाहन पकड़े हैं और डीएम ने लाखों रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। अवैध खनन पर अंकुश लगने से खनन लोबी से सांठगांठ करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं में भी छटपटाहट है। कुछ प्रभावशाली नेता जिलाधिकारी पर दबाव बनाने के लिए लखनऊ तरह तरह की शिकायतें करने में मशगूल हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि जब तक वह यहां हैं तब तक वह अवैध खनन और परिवहन नहीं होने देंगे।