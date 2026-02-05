Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIn house where wedding music was supposed to be played four coffins were carried out instead
जिस घर में बजनी थी शहनाई, उसी घर से निकली चार अर्थियां, शादी वाले घर में पसर गया मातम

जिस घर में बजनी थी शहनाई, उसी घर से निकली चार अर्थियां, शादी वाले घर में पसर गया मातम

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी जिले में हुए हादसे ने शादी वाले घर की खुशियां छीन लीं। जिन दो गांवों में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थीं वहा मातम पसर गया। दो सगे भाइयों व चचेरी बहन बहनोई सहित चार की मौत की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। 

Feb 05, 2026 10:19 pm ISTDinesh Rathour महसी (बहराइच)
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुए हादसे ने शादी वाले घर की खुशियां छीन लीं। जिन दो गांवों में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थीं वहा मातम पसर गया। दो सगे भाइयों व चचेरी बहन बहनोई सहित चार की मौत की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। बहन-भाई के तिलक समारोह व शादी के सपने पलक झपकते ही दफन हो गए। मरने वाले की बहन का तिलक गुरुवार को ही होना था। भाई का तिलक आठ फरवरी को जाना था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल धर्मकुंडा निवासी दो सगे भाई अपने बहन बहनोई के साथ दिल्ली से अपनी वैगन आर कार से घर आ रहे थे। गुरुवार को तड़के सुबह लखीमपुर के गोला के पास एक ट्रक से हुई जोरदार टक्कर में चारों की मौत हो गई। ये अपनी बहन के तिलक समारोह में शामिल होने आ रहे थे। धर्मकुंडा निवासी संतोष सिंह (30) अपने भाई सुनील सिंह (25) व चचेरी बहन सुधा सिंह (25) बहनोई सुनील सिंह (28) के साथ दिल्ली में साथ रहते थे और प्राइवेट नौकरी करते थे। गुरुवार को संतोष सिंह की चचेरी छोटी बहन रीमा सिंह का गुरुवार को तिलक समारोह था। रीमा के माता पिता की छह सात वर्ष पूर्व हो चुकी थी। रीमा की शादी का जिम्मा भी इन्हीं चचेरे भाइयों व परिवार के कंधों पर था।

ये भी पढ़ें:मोहब्बत में आई दरार तो प्रेमी ने विवाहिता की कर दी हत्या, पड़ोसी समेत 10 पर केस

घर में हो रही थीं तिलक की तैयारियां

भतीजा विशाल सिंह ने बताया कि घर में तिलक की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। शिवपुर के बाजपुरवा में तिलक चढ़ाने जाना था। ये सभी बहन का तिलक ले जाने को दिल्ली से घर आ रहे थे। तभी लखीमपुर के गोला के निकट सुबह तड़के किसी ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें कार दुर्घटना ग्रस्त हो गई जिसमें संतोष सिंह भाई मुकेश सिंह बहन सुधा सिंह व बहनोई सुनील सिंह की मौत हो गई है। गांव व परिवार से कई लोग घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंच चार चार शवों को देख सभी चीख उठे। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत भाई बहन की शादी खुशियां मातम में बदल गईं वहीं पूरे गांव व रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

ये भी पढ़ें:मोहब्बत में आई दरार तो प्रेमी ने विवाहिता की कर दी हत्या, पड़ोसी समेत 10 पर केस

दो दिन बाद मुकेश का तिलक समारोह था

गुरुवार को गोला के सड़क हादसे में मारे गए धर्मकुंडा निवासी मुकेश सिंह (25) की चचेरी बहन रीमा सिंह के तिलक समारोह के दो दिन बाद आठ फरवरी को मुकेश का भी तिलक आयोजित था। दोनों भाई-बहन की शादियों का परिवार में हर्षोल्लास था। तिलक समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दोनों की शादियों की तैयारियां जोरों पर थीं। जिस घर में शादी की शहनाइयों का इंतजार था। वह घर परिवार दो भाइयों व बहन बहनोई की मौत के बाद करुण क्रंदन से गूंज उठा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Bahraich News Lakhimpur Kheri News Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |