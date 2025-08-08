In Gorakhpur, the minor son of a sanitation worker was held hostage and beaten, made to lick spit, the video was also ma गोरखपुर में सफाईकर्मी के नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर पीटा, थूक चटवाया, वीडियो भी किया वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर में सफाई कर्मचार के नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर रॉड और लाठी-डंडे से पीटा गया है। यही नहीं, नाबालिग से थूक भी चटवाया गया। हमलावरों ने पूरे घटना का वीडियो भी खुद बनाया और वायरल कर दिया है। सांसद चंद्रशेखर ने घटना को लेकर सीएम योगी पर हमला बोला है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 06:07 PM
गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के आठवीं में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर रॉड से पीटने और थूक चटवाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने शर्मनाक घटना को अंजाम देने के साथ ही इसका वीडियो भी खुद बनाया और वायरल किया है। छात्र की मां ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। घटना जुलाई के आखिरी सप्ताह की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्य़क्ष चंद्रशेखर आजाद ने घटना गोरखपुर में होने के कारण वीडियो को पोस्ट कर सीएम योगी पर हमला बोला है। छात्र के सफाईकर्मी का पुत्र होने के नाते सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए।

खुटवा की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया है कि 26 जुलाई को उसका 14 वर्षीय बेटा स्कूल से घर आ रहा था। कुसहरा के युवक ने उसे बंधक बना लिया और उसे कुसहरा के ही एक परिचित की हार्डवेयर की दुकान पर ले गया। दुकान में बंद कर लोहे के पाइप बेटे की पिटाई की। छात्र के पिता हीरनंद मौर्या ने आरोपियों पर थूककर बेटे से चटवाने का भी आरोप लगाया है। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तारी तक धरना

चिलुआताल क्षेत्र में सफाईकर्मी के बेटे को बंधक बनाकर पीटने और थूक चटवाने की घटना से सफाईकर्मियों में आक्रोश है। ब्लॉक के सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ब्लॉक से लेकर जिले तक धरना जारी रहेगा। इस बारे में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रिया सहानी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। उचित कार्रवाई के लिए वीडियो भी ज्ञापन के साथ दिया गया है। पूरे प्रकरण से डीपीआरओ को अवगत करा दिया गया। दो दिन में उचित कार्रवाई नहीं होने पर धरने पर जाएंगे।

सीएम योगी पर चंद्रशेखर का निशाना

वहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने घटना का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्र में सफाईकर्मी के बेटे 8वीं कक्षा के नाबालिग छात्र हर्ष मौर्य को जातंकवादियों द्वारा अगवा कर हार्डवेयर की दुकान में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने और थूक चटवाने की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। जातंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने इस बर्बरता का न केवल वीडियो बनाया, बल्कि उसे वायरल भी किया, मानो कानून और प्रशासन का उन्हें कोई भय ही न हो। यह घटना सिर्फ एक बच्चे पर हमला नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की गरिमा, संविधान और इंसानियत पर सीधा प्रहार है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि आपके गृह ज़िले में हुई यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था की विफलता उजागर करती है, बल्कि हमारे समाज में गहरे बैठे जातंकवाद की सच्चाई भी सामने लाती है। हम यूपी सरकार से त्वरित न्याय, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पीड़ित मासूम बच्चे को सुरक्षा व न्याय की मांग करते हैं।

पुलिस का क्या है कहना

चिलुआताला थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बीच का विवाद है। पीड़ित छात्र आरोपी को किसी नाम से बुलाकर चिढ़ाता था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसका बदला लेने के लिए आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वीडियो की जांच की जा रही है।

