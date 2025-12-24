Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsin gorakhpur people took to the streets after the murder of a young man suspicion of an honour killing
यूपी के इस शहर में युवक की हत्या पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ऑनर कीलिंग का शक

यूपी के इस शहर में युवक की हत्या पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ऑनर कीलिंग का शक

संक्षेप:

डेढ़ महीने पहले पिता की मौत होने पर विशाल मुंबई से घर आया था। मंगलवार की रात विशाल के मोबाइल पर एक फोन आया। वह पांच मिनट में आने की बात कहते हुए घर से बाइक लेकर निकला था। बुधवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर एक खेत में उसका शव मिला। मुंह से खून निकल रहा था। 

Dec 24, 2025 10:02 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग पर विशाल यादव (उम्र 35 वर्ष) की गला दबाकर हत्या कर एक खेत में फेंकी गई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दलदली जमीन पर संघर्ष के निशान के साथ मौके पर कई लोगों के पैरों के निशान भी मिले हैं। हत्या की आशंका होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नाराज लोगों ने थाना चौराहे पर गोरखपुर-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। लेकिन शाम सात बजे के करीब पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर लौटते समय परिजन और अन्य ग्रामीणों ने फिर थाना चौराहा पर जमकर विरोध जताने लगे। हालांकि, 15 मिनट बाद ही पुलिस ने जाम हटवा दिया। पुलिस इस मामले में एक युवती के घर के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ लोग युवक की ऑनर कीलिंग का शक जता रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सहजनवा इलाके के कुआवल खुर्द निवासी श्रीप्रकाश यादव का बेटा विशाल यादव कारपेंटर का काम करता था। डेढ़ महीने पहले पिता की मौत होने पर वह मुंबई से घर आया था। मंगलवार की रात विशाल के मोबाइल पर एक फोन आया और वह पांच मिनट में आने की बात कहते हुए घर से बाइक लेकर निकला था। बुधवार की सुबह गांव से कुछ दूरी पर एक खेत में उसका शव मिला। मुंह से खून निकल रहा था। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर जमीन पर जो निशान दिखे उससे लग रहा था कि हत्यारों से बचने को विशाल ने संघर्ष किया था। घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक चप्पल और गमछा मिला है।

ये भी पढ़ें:छेनी-हथौड़ी से पत्नी की हत्या कर कोतवाली पहुंचा पति, बोला-मैंने उसे मार डाला

हत्या की घटना से नाराज ग्रामीण गोरखपुर-लखनऊ हाईवे जाम कर धरने पर बैठ गए। करीब आधा घंटा तक आवागम प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने उन्हें शांत कराया, लेकिन शाम को शव आने पर लोग फिर थाना चौराहे पर धरना देने लगे। परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

पिता-पुत्रों पर हत्या की आशंका जाहिर की

मृतक विशाल की मां शकुंतला ने जोगियाकोल गांव के तीन लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की है। मां का कहना है कि एक शख्स ने अपने दो बेटों संग मिलकर हत्या की है। हत्या के बाद बचने के लिए अपने घर चले गए थे। पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी में है।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में ढाई लाख वोटरों पर लटकी तलवार, SIR में फंसा ये पेच

क्या बोले एसएसपी

एसएसपी राजकरन नय्यर ने कहा कि युवक का शव मिलने पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस सभी पहलुओं पर काम कर रही है। रात में आए फोन से कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |