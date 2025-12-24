यूपी के इस शहर में युवक की हत्या पर भड़का गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ऑनर कीलिंग का शक

संक्षेप: डेढ़ महीने पहले पिता की मौत होने पर विशाल मुंबई से घर आया था। मंगलवार की रात विशाल के मोबाइल पर एक फोन आया। वह पांच मिनट में आने की बात कहते हुए घर से बाइक लेकर निकला था। बुधवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर एक खेत में उसका शव मिला। मुंह से खून निकल रहा था।

यूपी के गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर मार्ग पर विशाल यादव (उम्र 35 वर्ष) की गला दबाकर हत्या कर एक खेत में फेंकी गई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दलदली जमीन पर संघर्ष के निशान के साथ मौके पर कई लोगों के पैरों के निशान भी मिले हैं। हत्या की आशंका होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नाराज लोगों ने थाना चौराहे पर गोरखपुर-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। लेकिन शाम सात बजे के करीब पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर लौटते समय परिजन और अन्य ग्रामीणों ने फिर थाना चौराहा पर जमकर विरोध जताने लगे। हालांकि, 15 मिनट बाद ही पुलिस ने जाम हटवा दिया। पुलिस इस मामले में एक युवती के घर के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ लोग युवक की ऑनर कीलिंग का शक जता रहे हैं।

सहजनवा इलाके के कुआवल खुर्द निवासी श्रीप्रकाश यादव का बेटा विशाल यादव कारपेंटर का काम करता था। डेढ़ महीने पहले पिता की मौत होने पर वह मुंबई से घर आया था। मंगलवार की रात विशाल के मोबाइल पर एक फोन आया और वह पांच मिनट में आने की बात कहते हुए घर से बाइक लेकर निकला था। बुधवार की सुबह गांव से कुछ दूरी पर एक खेत में उसका शव मिला। मुंह से खून निकल रहा था। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर जमीन पर जो निशान दिखे उससे लग रहा था कि हत्यारों से बचने को विशाल ने संघर्ष किया था। घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक चप्पल और गमछा मिला है।

हत्या की घटना से नाराज ग्रामीण गोरखपुर-लखनऊ हाईवे जाम कर धरने पर बैठ गए। करीब आधा घंटा तक आवागम प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने उन्हें शांत कराया, लेकिन शाम को शव आने पर लोग फिर थाना चौराहे पर धरना देने लगे। परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

पिता-पुत्रों पर हत्या की आशंका जाहिर की मृतक विशाल की मां शकुंतला ने जोगियाकोल गांव के तीन लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की है। मां का कहना है कि एक शख्स ने अपने दो बेटों संग मिलकर हत्या की है। हत्या के बाद बचने के लिए अपने घर चले गए थे। पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी में है।