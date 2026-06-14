गोंडा में सीनियर मैनेजर से प्रधान रोकड़िया तक फंसे, 69 बैंक वालों पर नामजद FIR

दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 1997 से 2020 तक बैंक के प्रधान शाखा गोंडा में तैनात रहे कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से फर्जी लोन वितरण, दस्तावेजों में हेराफेरी की। शिकायतकर्ता के मुताबिक मूल गबन 3.60 करोड़ रुपये का है। ब्याज समेत यह राशि 4 करोड़ 90 लाख 8 हजार 373 रुपये से अधिक हो जाती है।

UP News : इंडियन बैंक इम्प्लाइज क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 3 करोड़ 60 लाख 16 हजार रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर 69 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। सोसाइटी सचिव रविन्द्र श्रीवास्तव की प्रार्थना पत्र पर कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में तत्कालीन सचिव, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक, हेड कैशियर, प्रधान रोकड़िया समेत 69 पदाधिकारी-कर्मचारियों को नामजद किया गया है।

दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 1997 से 2020 तक इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) के प्रधान शाखा गोंडा में तैनात रहे कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से फर्जी लोन वितरण, दस्तावेजों में हेराफेरी की। शिकायतकर्ता के मुताबिक मूल गबन 3.60 करोड़ रुपये का है। ब्याज समेत यह राशि 4 करोड़ 90 लाख 8 हजार 373 रुपये से अधिक हो जाती है।

रकम वापसी का अनुबंध आरोप है कि गबन पकड़े जाने पर रकम वापसी के लिए आरोपियों से लिखित अनुबंध कराया गया था लेकिन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर कोई पैसा वापस नहीं किया गया। सचिव रविन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि दो बार आईजीआरएस और उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

गंभीरता से हो रही जांच कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों पर धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है।