Hindustan Hindi News
In front of nanad, two brothers dragged her bhabhi into field, woman started screaming

ननद के सामने ही भाभी को दो सगे भाइयों ने खेत में खींचा, चीखने लगी महिला, फिर..

यूपी के बहराइच जिले में ननद के सामने ही भाभी को दो सगे भाइयों ने खेत में खींच लिया। महिला के साथ दोनों सगे भाइ अश्लील हरकतें करने लगे। शोहदों से अपने को छुड़ाने में महिला चीखते-चिल्लाते बेहाल हो गई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:07 AM
ननद के सामने ही भाभी को दो सगे भाइयों ने खेत में खींचा, चीखने लगी महिला, फिर..

यूपी के बहराइच जिले में दो सगे भाइयों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां दो भाइयों ने दुस्साहसिक तरीके से सूनसान जगह पर महिला को खींचा। ननद के सामने ही महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं। शोहदों से अपने को छुड़ाने में महिला चीखते-चिल्लाते बेहाल हो गई। साथ में मौजूद महिला की ननद के शोर पर जब लोग दौड़े तो शोहदे धमकी दे फरार हो गए।

ननद और भाभी बाहर खेत शौच को गई थीं। कुछ देर बाद शोहदों ने पीड़िता के घर पर हमला बोला दिया। इस दौरान दो सगे भाइयों के साथ एक अन्य भी था। तीनों ने मारपीट की। इसके बाद हमलावर सोने का झाला और मंगलसूत्र छीन फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर तीन को नामजद कर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

फखरपुर थाने के एक गांव निवासनी युवती अपनी छोटी ननद के साथ भोर में खेत में शौच को गई थी। इसी दौरान गांव के ही दो सगे भाइयों ने ननद के सामने ही युवती को पकड़ा और सूनसान जगह की ओर खींचने लगे। अमर्यादित तरीके से अश्लील हरकतें की। ननद ने गांव की ओर दौड़ शोर मचाया तो हमलावर युवती को जानमाल की धमकी दे फरार हो गए। कुछ देर बाद दोनों शोहदे भाई एक अन्य युवक के साथ युवती के घर पर चढ़ाई कर उसके साथ मारपीट किए। सोने का झाला व मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़, मारपीट, धमकी की धाराओं के तहत तीन को नामजद कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

