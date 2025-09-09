ननद के सामने ही भाभी को दो सगे भाइयों ने खेत में खींचा, चीखने लगी महिला, फिर..
फखरपुर थाने के एक गांव निवासनी युवती अपनी छोटी ननद के साथ भोर में खेत में शौच को गई थी। इसी दौरान गांव के ही दो सगे भाइयों ने ननद के सामने ही युवती को पकड़ा और सूनसान जगह की ओर खींचने लगे। अमर्यादित तरीके से अश्लील हरकतें की। ननद ने गांव की ओर दौड़ शोर मचाया तो हमलावर युवती को जानमाल की धमकी दे फरार हो गए। कुछ देर बाद दोनों शोहदे भाई एक अन्य युवक के साथ युवती के घर पर चढ़ाई कर उसके साथ मारपीट किए। सोने का झाला व मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़, मारपीट, धमकी की धाराओं के तहत तीन को नामजद कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।