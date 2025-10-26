Hindustan Hindi News
in firozabad son of a guard was shot with revolver of bjym mahanagar adhyaksh action taken
फिरोजाबाद में गार्ड के बेटे को भाजयुमो महानगर अध्यक्ष की रिवाल्वर से मारी गई गोली, ऐक्शन

फिरोजाबाद में गार्ड के बेटे को भाजयुमो महानगर अध्यक्ष की रिवाल्वर से मारी गई गोली, ऐक्शन

संक्षेप: दीपावली वाले दिन 20 अक्टूबर की दोपहर में फिरोजाबाद स्कूल आफ नर्सिंग में गार्ड की नौकरी करने वाले युवक के बेटे मानवेंद्र उर्फ मोनू निवासी सिकहरा को उसके ही दोस्त सुमित कुमार उर्फ मूला और एक अन्य दोस्त संजय निवासी खेड़ा ने पीठ में गोली मार दी थी।

Sun, 26 Oct 2025 09:55 AMAjay Singh संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में दीपावली वाले दिन एक नर्सिंग स्कूल में गार्ड के बेटे को रिवाल्वर से गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस गोली चलाने वाले और उसके साथ स्कूल पहुंचे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस की जांच में आया कि जिस रिवाल्वर से गोली चली है वह भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष की थी और उनके यहां गार्ड की नौकरी करने वाले युवक पर थी। भाजपा नेता के गार्ड के बेटे ने ही स्कूल के गार्ड के बेटे को गोली मारी थी। इस मामले में रिवाल्वर को गलत हाथों में सौंपने के मामले में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष और उनके सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ भी आयुध अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज हो चुका है। थाना पुलिस ने रिवाल्वर बरामद कर इसके लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट एसएसपी को भेज दी है। अब जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी।

दीपावली वाले दिन 20 अक्टूबर की दोपहर में रसीदपुर कनेटा स्थित फिरोजाबाद स्कूल आफ नर्सिंग में गार्ड की नौकरी करने वाले युवक के बेटे मानवेंद्र उर्फ मोनू निवासी सिकहरा को उसके ही दोस्त सुमित कुमार उर्फ मूला और एक अन्य दोस्त संजय निवासी खेड़ा ने पीठ में गोली मार दी थी। गोलीकांड के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सुमित के हाथों में एक रिवाल्वर दिखी। पुलिस ने दबिशें देकर सुमित और संजय को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। पूछताछ में सुमित ने बताया कि उसके पिता भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी के यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और उसके पिता के पास अंकित की रिवाल्वर थी जिसे घर से वह उठाकर ले आया था और मानवेंद्र को गोली मार दी थी।

पुलिस ने भाजयुमो महानगर अध्यक्ष के खिलाफ उनकी रिवाल्वर के गलत हाथों में पहुंचने और दुरुपयोग के मामले में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने रिवाल्वर को भी बरामद कर लिया है। उनके सिक्योरिटी गार्ड पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मटसेना पुलिस ने शुक्रवार को एसएसपी के पास भाजयुमो नेता के रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्तीरण की रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। अब जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट पहुंचते ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी।

पीठ में लगी गोली रिवाल्वर की निकली

थाना मटसेना पुलिस के अनुसार मानवेंद्र की पीठ में जो गोली मारी गई थी वह रिवाल्वर की गोली थी। इसके अलावा भाजयुमो महानगर अध्यक्ष की रिवाल्वर से ही गोली चलाई गई यह सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो चुका है।

भाजयुमो नेता बोले फंसाया जा रहा

भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी ने बताया कि उनको फंसाया जा रहा है। पुलिस ने उनसे रिवाल्वर मांगी थी और उन्होंने पुलिस को दे दी अब उसी रिवाल्वर को पुलिस बरामद दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी रिवाल्वर से कोई गोली नहीं चली है।

क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि फिरोजाबाद स्कूल आफ नर्सिंग में गार्ड के बेटे को मारी गई गोली रिवाल्वर से चलाई गई थी। इसमें जांच में सामने आया कि रिवाल्वर जो सीसीटीवी में दिख रही थी वह भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी की थी। आरोपी और उसके साथी को मटसेना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने भी पूछताछ में बताया कि भाजयुमो नेता के यहां उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं और रिवाल्वर उसके पिता के पास थी जिसे वह घर से उठाकर ले आया था और युवक को गोली मार दी थी। मटसेना पुलिस ने आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर रिवाल्वर के दुरुपयोग को लेकर भाजयुमो नेता पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाइसेंस निरस्तीरण की रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय प्रेषित कर दी है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

