देवरिया में पुलिस ने बैनर उतरवाया हो गया विवाद, सड़क पर उतरे लोग; भाजपा नेता भी धरने पर बैठे

उत्तर प्रदेश के देवरिया के रुद्रपुर इलाके में चौक पर एक विवादित बैनर को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने बैनर उतरवाया तो दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए। लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि छोटेलाल निगम भी धरने पर बैठ गए। बैनर को लेकर आई शिकायत और मौके पर लोगों के गुस्से को देखते हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों का गुस्सा शांत कराया।

घटना, देवरिया के रुद्रपुर उपनगर के चौक तिराहे की है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह यहां अचानक तनाव हो गया। किसी ने रात में चौक पर विवादित बैनर लगा दिया था। सुबह समुदाय विशेष के लोगों ने इसे देखा तो पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर हटवा दिया। बताया जाता है कि रुद्रपुर चौक पर ताजिया रखी जाती है।

पुलिस इसे संवेदनशील मानकर चलती है। इसी वजह से जब रात में यहां बैनर लगा और सुबह-सुबह कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए इसकी शिकायत की तो पुलिस ने बैनर उतरवाने में देर नहीं की। इसकी जानकारी जैसे ही बैनर के समर्थक पक्ष को हुई, वैसे ही युवकों का समूह वहां पहुंच गया। धीरे-धीरे अच्छी-खासी भीड़ जुट गई और लोग पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

पुलिस को विरोध-प्रदर्शन का पता चला तो आनन-फानन में वो भी मौके पर पहुंची। सैकड़ों लोग सड़क पर धरना देते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने खुद से ही एक बार फिर विवादित बैनर वहां लगा दिया। पुलिस ने तनाव बढ़ता देख लोगों को समझाना शुरू किया। सूचना पर एसडीएम हरिशंकर लाल, सीओ हरिराम यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।