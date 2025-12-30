घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में फरिश्ता बनी यूपी पुलिस, रास्ते में फंसे दिव्यांग युवक के पास पहुंचाया पेट्रोल

संक्षेप: आगरा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच, जब एक दिव्यांग की गाड़ी का ईंधन रास्ते में खत्म हो गया, तब यूपी-112 पुलिस फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंची और वाहन चालक को पेट्रोल उपलब्ध कराया। मदद मिलने पर युवक और उसकी बहन ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।

यूपी के आगरा पुलिस ने एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच जब सड़क पर चलते एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तब यूपी-112 पुलिस फरिश्ता बनकर मदद को पहुंची और दिव्यांग युवक को पेट्रोल उपलब्ध कराया। मदद मिलने पर युवक और उसकी बहन ने पुलिस का आभार जताया।

पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार आईपीएस के निर्देशन में कमिश्नरेट आगरा की यूपी-112 पुलिस लगातार नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान कर रही है। इसी क्रम में 28 दिसंबर की रात यूपी-112 पर सूचना मिली कि एक युवक अपनी बहन के साथ आगरा से फिरोजाबाद जा रहा था। थाना एत्मादपुर क्षेत्र में उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। सुनसान इलाका, घना कोहरा और अत्यधिक ठंड के चलते दोनों काफी परेशान हो गए। युवक ने यूपी-112 पर कॉल कर मदद मांगी और खुद को एक पैर से दिव्यांग बताया।

भाई-बहन ने की आगरा पुलिस की तारीफ सूचना मिलते ही PRV-4097 पर तैनात आरक्षी संदेश कुमार और होमगार्ड चालक शैलेन्द्र कुमार ने तत्परता दिखाते हुए घने कोहरे के बावजूद मौके पर पहुंचकर पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल की व्यवस्था कराई और बंद पड़ी गाड़ी को चालू कराया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मानवीय दृष्टिकोण से युवक और उसकी बहन सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। मदद मिलने के बाद युवक और उसकी बहन ने यूपी-112 टीम की जमकर सराहना की और आगरा पुलिस का आभार जताया। आगरा पुलिस ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी शेयर किया है।

पुलिस टीम को बंधक बनाकर पीटा, दो महिला दारोगा समेत तीन घायल उधर, थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत अजीजपुर में पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया। टीम में महिला पुलिसकर्मी भी थीं। आरोपियों को भगा दिया गया। पुलिस टीम को जलाने की धमकी दी गई। दो महिला दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने छत के रास्ते घुसकर बंधक टीम को मुक्त कराया। केस दर्ज कर पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मारपीट का मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है।