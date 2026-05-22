असंभव की स्थिति में आरोपी की पेशी बिना रिमांड बढ़ाना अवैध नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

असंभव की स्थिति में आरोपी की पेशी बिना रिमांड बढ़ाना अवैध नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण आरोपी को अदालत में पेश करना संभव न हो, तो केवल गैरहाजिरी के आधार पर न्यायिक रिमांड आदेश स्वतः अवैध नहीं माना जाएगा।
Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण आरोपी को अदालत में पेश करना संभव न हो, तो केवल गैरहाजिरी के आधार पर न्यायिक रिमांड आदेश स्वतः अवैध नहीं माना जाएगा। अदालत ने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी’ यानी असंभवता के सिद्धांत को लागू करते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी। डॉ आशीष शाक्य कि याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने सुनवाई की।
याचिका में 16 अप्रैल 2026 को आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बीएनएसएस की धारा 187(4) के तहत आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है और बिना पेशी के रिमांड बढ़ाना अवैध है। याचिकाकर्ता ने जिगर उर्फ जिमी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया।
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 16 अप्रैल 2026 को गाजियाबाद में गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं था, इसलिए किसी भी बंदी को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अदालत को यह भी बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जेल से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘कानून किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो वस्तुतः असंभव हो।’ अदालत ने इस संदर्भ में पटना हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि यदि आरोपी को पेश करना प्रशासनिक या व्यावहारिक कारणों से संभव न हो, तो रिमांड आदेश स्वतः निरस्त नहीं होगा।
अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के अधिवक्ता 16 अप्रैल को संबंधित अदालत में मौजूद थे और उन्होंने रिमांड बढ़ाने का विरोध भी किया था। ऐसे में आरोपी को किसी प्रकार की वास्तविक क्षति या अधिकार हनन साबित नहीं किया गया। फैसले में कहा गया कि पुलिस एस्कॉर्ट की अनुपलब्धता, गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी बाधा जैसी परिस्थितियां “डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी” के दायरे में आती हैं। इसलिए आरोपी की गैर-मौजूदगी के बावजूद न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश वैध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला डिफॉल्ट बेल से संबंधित नहीं है, क्योंकि निर्धारित 60 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई थी। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।