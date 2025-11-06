Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsIn case of road accidents police will now also do this work UP DGP assigned responsibility, team in every district
सड़क हादसे हुए तो पुलिस अब यह काम भी करेगी, यूपी डीजीपी ने सौंपी जिम्मेदारी, हर जिले में टीम

संक्षेप: यूपी में सड़क हादसे होने पर पुलिस वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं और गाड़ियों को कब्जे में लेने के साथ रिपोर्ट दर्ज करने का काम करते हैं। अब हादसों के कारण की भी जांच करेंगे। इसके लिए यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनाई है। इसमें एक दरोगा और चार सिपाही होंगे।

Thu, 6 Nov 2025 06:25 AMYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे होने पर पुलिस वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही गाड़ियों को कब्जे में लेने और रिपोर्ट दर्ज करने का काम करते हैं। अब इससे इतर भी काम करने जा रहे हैं। हादसों पर लगाम लगाने के लिए 233 थानों में बनी क्रिटिकल कॉरिडोर टीम में एक सब इंस्पेक्टर और चार सिपाही तैनात किए गए हैं। ये टीम सड़क हादसा होने पर कारणों और उपाय को लेकर पूरी जांच करेगी। फिर हर महीने एक रिपोर्ट तैयार कर सड़क सुरक्षा समिति को सौंपेगी ताकि सड़क हादसे कम करने के लिए सुधार किये जा सके।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि चिन्हित दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में दो महीने में हुए हादसों की रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। इसमें हॉट स्पॉट चिन्हित करने के साथ ही रोड इंजीनियरिंग, सड़क पर अवरोध, दृश्यता, जनशक्ति, स्वास्थ्य संसाधनों, हेल्पलाइन समेत कई वजहें पता कराई गई। इस दौरान ही पता चला कि क्रिटिकल कॉरिडोर 10-15 किमी. से 50-60 किमी. तक हैं।

जाम खत्म करने के लिए भी तैयार हो रही कार्ययोजना

डीजीपी ने बताया कि जल्दी ही बड़े शहरों में जाम को खत्म करने के लिए भी मंथन चल रहा है। इसको लेकर भी कार्ययोजना जल्दी ही बनेगी। यूपी पुलिस ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए एक स्थाई डेटा आधारित मॉडल तैयार करने में लगी है। योजना के क्रियान्वयन होते ही प्रदेश में सड़क हादसों और होने वाली मौतों में कमी आएगी।

ट्रैफिक पुलिस के साथ जिला पुलिस की भूमिका बढ़ेगी

डीजीपी ने बताया कि बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ही जिला पुलिस की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। बड़े हादसे होने पर पुलिस वाहनों की फिटनेस से लेकर लंबित चालान व अन्य बिन्दुओं की भी जांच करेगी। यातायात निदेशालय ने कुछ समय पहले बड़े सड़क हादसों की जांच डिप्टी एसपी से कराने का सुझाव दिया था। इस पर भी विचार किया जा रहा है।

ट्रैफिक सुधार कार्ययोजना में ये बिन्दु भी शामिल हुए

-शहरों को जाम मुक्त बनाना है, साथ ही सड़क हादसों में मौत को कम से कम करना

-बड़े महानगरों के साथ जनसंख्या घनत्म के हिसाब से अन्य प्रमुख शहर में होगी ज्यादा मशक्कत

-सड़क इंजीनियरिंग एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित डीसीपी/एसपी ट्रैफिक पर होगी।

- हर कार्यवाई की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाएगी।