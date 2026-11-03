यूपी के इस जिले में 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द, 88 पर लटकी तलवार; नियमों की अनदेखी पर ऐक्शन
बिजनौर के औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि जून से लेकर अब तक जिले भर में चलाए जांच अभियान के तहत 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। ड्रग लाइसेंस की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बिजनौर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ड्रग लाइसेंस के नियमों को ताक पर रख दवा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ औषधि विभाग ने शिकंजा कस दिया है। नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं बरतने पर अब तक 60 मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि 88 अन्य मेडिकल स्टोरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि जून से लेकर अब तक जिले भर में चलाए जांच अभियान के तहत 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा 28 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। 60 अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट और औपचारिक संस्तुति ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दी गई है।
उन्होंने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से बिजनौर बड़ा जनपद है और यहां औषधि निरीक्षक का अभी केवल एक ही पद है। इसके बावजूद, ड्रग लाइसेंस की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के दवा विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।
इन गंभीर कमियों के कारण हुई कार्रवाई
औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा के अनुसार विभागीय जांच में मेडिकल स्टोरों पर कई तरह की गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें मुख्य रूप से बिलिंग में धांधली, स्टॉक में अंतर शेड्यूल ‘एच’ दवाओं के नियमों का उल्लंघन एवं रजिस्टर का रखरखाव न होना है।
चंदौली में मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा दर्ज
वहीं, चंदौली में कोतवाली क्षेत्र के भोजापुर गांव की बीसी सखी की इलाज के दौरान हालत बिगड़ने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। परिजनों द्वारा मेडिकल दुकानदार पर इंजेक्शन लगाने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई थी। इस दौरान रविवार की देर शाम कोतवाली पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। क्षेत्र के भोजापुर गांव निवासी नरेंद्र राम की 32 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी गांव में बीसी सखी के रूप में कार्य करती थी। उसके एक पुत्र नीरज और दो पुत्रियां नित्या और रिया हैं। परिजनों के अनुसार, बुखार आने पर पुष्पा ने गांव के एक मेडिकल दुकानदार को फोन कर दवा देने के लिए बुलाया था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें