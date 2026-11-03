यूपी के इस जिले में 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द, 88 पर लटकी तलवार; नियमों की अनदेखी पर ऐक्शन

​बिजनौर के औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि जून से लेकर अब तक जिले भर में चलाए जांच अभियान के तहत 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। ड्रग लाइसेंस की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बिजनौर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ड्रग लाइसेंस के नियमों को ताक पर रख दवा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ औषधि विभाग ने शिकंजा कस दिया है। नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं बरतने पर अब तक 60 मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि 88 अन्य मेडिकल स्टोरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

​औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि जून से लेकर अब तक जिले भर में चलाए जांच अभियान के तहत 60 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा 28 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। 60 अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट और औपचारिक संस्तुति ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दी गई है।

उन्होंने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से बिजनौर बड़ा जनपद है और यहां औषधि निरीक्षक का अभी केवल एक ही पद है। इसके बावजूद, ड्रग लाइसेंस की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के दवा विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।

​इन गंभीर कमियों के कारण हुई कार्रवाई ​औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा के अनुसार विभागीय जांच में मेडिकल स्टोरों पर कई तरह की गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें मुख्य रूप से ​बिलिंग में धांधली, ​स्टॉक में अंतर ​शेड्यूल ‘एच’ दवाओं के नियमों का उल्लंघन एवं ​रजिस्टर का रखरखाव न होना है।