यूपी में रोंगहटे खड़े करने वाली एक और घटना, प्रेमी के इश्क में चूर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

यूपी में प्रेमी के लिए पति को मारने की एक रोंगहटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला प्रेमी की मोहब्बत में इस कदर चूर थी कि उसने अपने हाथों ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। इस जघन्य अपराध में महिला के प्रेमी ने साथ दिया। दोनों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी ने घर वालों के सामने बीमारी का बहाना बनाया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पत्नी की शातिर चाल को मात दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गांव लौड़ा बहेड़ी में रहने वाले 25 वर्षीय भूपेंद्र कुशवाहा पुत्र छोटे लाल की शादी तीन साल पहले राजकुमारी से हुई थी। राजकुमारी का मोहल्ले के ही बलवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का घर आमने-सामने है। कुछ समय पहले राजकुमारी ने पति के खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया था, लेकिन पंचायत के बाद दोनों में सुलह हो गई थी। इसके बाद राजकुमारी वापस ससुराल आ गई थी। कुछ दिन पहले राजकुमारी भूपेंद्र को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम चली गई थी।

वहां भी पति-पत्नी में विवाद हुआ। वहीं राजकुमारी लगातार फोन पर बलवीर के संपर्क में थी। एक दिन भूपेंद्र ने पत्नी को फोन पर बात करते पकड़ लिया, इस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मामला शांत होने पर वह बुधवार को पत्नी को लेकर बहेड़ी गांव पहुंचा। घर आने के बाद छोटी बहन गुंजन के सामने पति-पत्नी में कहासुनी हुई। रात में नशे की हालत में भूपेंद्र सो गया। इसी दौरान राजकुमारी ने अपने प्रेमी बलवीर के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद कही तबीयत खराब होने की बात हत्या के बाद राजकुमारी ने परिवार वालों को बताया कि भूपेंद्र की तबीयत खराब हो गई है। परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राजकुमारी फरार हो गई। गुंजन ने परिवारवालों को बताया कि उसने घर से बलवीर को निकलते देखा था, इसके बाद परिवारवालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।